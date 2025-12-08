專家教你保／高資產族 打造健康醫療資金池

許多高資產家庭平時擁有完整的資產配置規劃，但遇到重大醫療事故時，高資產族群往往希望使用最新、有效且較無痛的治療與醫療照護，卻面對需要立刻支付龐大的醫療費用，導致打亂原先的長期資產規劃的問題。高資產族群可思考在規劃資產配置時，運用高額醫療帳戶型保單，事前打造「健康醫療資金池」，以兼顧醫療及資產規劃。

市面上有千百種醫療保險，要滿足高資產族群的需求。高額帳戶型醫療保險作為打造「健康醫療資金池」的首選，專門用來因應醫療突發狀況。同時，隨著現在高資產族群經常往來於不同國家，在各地居住與工作，搭配海外醫療保障的高額帳戶型保險更是高資產族群兼顧醫療品質、資金安排與海外就醫的不二法則。

因此高資產族群的醫療需求，可以歸納成三大部分，第一，穩住資金安排：選擇高額帳戶型且有保費返還機制的帳戶型健康保險以規劃醫療資金池，當被保險人不幸身故，保險費可轉變為保險金傳承給家人，同時不需擔心醫療費用打亂日常的資產規劃。

第二，維持醫療品質：以高日額打造理想的醫療品質，另選擇涵蓋特定重大疾病、手術、住院慰問、癌症標靶與免疫療法補助等的保單，讓被保人可更有底氣選擇先進的醫療方式，不用因為費用考量降低醫療要求。

第三，備好海外就醫：高資產族群因為生活及工作型態，經常有出國需求，因此要留意保單有否海外醫療禮賓服務，包括安排醫生於海外約診、海外代墊住院醫療費用、電話諮詢服務等，以因應在國外發生的醫療需求。

以保誠人壽推出的「富御系列醫療保險」商品為例，保單提供每日最高1萬元的住院日額，特殊病房日額最高3萬元，並可累積最高3,000萬元的醫療帳戶，能支應高額住院、手術、29種特定傷病、癌症標靶治療等自費醫療支出，協助客戶建立「即時可動用」的健康資金池。同時不僅提供海外醫療禮賓服務，代墊費用最高至美金1萬元，另外針對經常往返兩岸工作的高資產客戶，還提供專人導醫導診、門診醫療綠色通道等專屬醫療禮遇。

許多父母即使擁有豐厚資產，面對醫療費用時仍選擇犧牲自己，成全孩子的財富，這樣的結果其實可以避免。重大疾病往往來得突然，規劃一個可以即時動用的健康資金池，是財務規劃表中最重要的項目，不只為自己，更是為了家人長遠的幸福。

（本文由保誠人壽通路長蔡淵霖提供，記者戴玉翔採訪整理）