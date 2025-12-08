快訊

投資、分紅保單明年銷售動能 業者看好

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

即將進入2026年，中信金旗下台壽保副總葉栢宏分析， 近期市場波動，使不同風險偏好客戶做出選擇。保守型客戶可能選擇分紅型保單商品；積極型客戶偏好投資型保單商品。看好該兩類商品在明年銷售動能。

以台壽保而言，在分紅型保單方面，有「新台幣級別」及「外幣級別」，「新台幣級」為「吉享紅分紅保險」，具有「穩、活、領」三大特色，以新台幣計價收付，「穩」定零匯率波動；兩年繳費期短，資產配置可靈「活」運用；屆滿第二保單年度開始，每年可「領」取生存保險金及紅利給付（紅利非保證給付，亦可能有紅利為零之情境），獲利雙引擎提供穩健現金流與基本保障，滿足民眾投資與資產累積的多元需求。

「外幣級別」為「美世長紅美元分紅終身壽險」，結合保障終身、穩健分紅與資產傳承三大特色，滿足各世代保險保障與財務規劃的雙重需求，為客戶打造進可攻、退可守的財務堡壘。繳費六年即可享有終身保障，有機會參與保單經營績效分紅，且年度分紅滾入保額創造複利效益，在保險保障基礎上為客戶穩健累積資產。

另外，前九月台壽保最熱銷的三項投資型保單：一、「信鑫滿滿台外幣變額萬能壽險／變額年金保險」，平台提供高額保費享費用減免，讓客戶的投資起跑點更具優勢，連結以台股為主的全委帳戶，打造長期安心的財富藍圖。

二、「臻鑽發發台外幣變額萬能壽險／變額年金保險」，提供超過300檔多元投資標的，搭配多項投資服務功能，幫助客戶掌握市場時機、自動調整資產配置，提升財務韌性，打造穩健的保險與理財規劃。

三、「保富人生外幣變額年金保險」，首創GMDB（保證最低身故給付）結合五檔精選月配息基金，讓投資人在追求收益的同時，也兼顧風險控管與長期穩健性。

