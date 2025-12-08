投資、分紅保單 躍市場寵兒

近期金融市場波動加劇，股市面臨高檔修正，使得投資人風險意識明顯提高。由於投資型保單與分紅型保單，可以適合不同風險屬性的客戶，在市場波動之前，成為市場資金追逐的標的。

而截至今年前十月，市場已誕生13張百億神單，吸金逾2,300億元，超越去年全年的表現，其中投資型保單占了七張，為最大宗，分紅保單也躍升至三張，各有粉絲擁護。

元大人壽今年7月推出的「元元致富」系列投資型保險商品，預估今年底就可以入列「百億神單」；而去年9月才推出的法巴人壽鴻運雙享分紅保單，也是不到一年就入列為「百億神單」；可見市場對分紅保單和投資型保單的偏好。

投資型保單是「壽險+投資」的設計，保費扣除保障成本後，全數投入保戶自行選擇的投資標的，如基金或多元資產組合。保單收益與市場表現直接連動，獲利潛力較高，但市場風險也完全由保戶自行承擔，保險公司不負擔投資損失。

元大人壽今年7月推出的「元元致富」系列投資型保險商品，預估今年底就可以入列「百億神單」。該系列可連結「財富雙享」投資帳戶，該帳戶委由元大投信專業團隊代操，投資標的為全球基金，依規定，每季客戶都會收至帳戶績效。

「元元致富」商品涵蓋壽險與年金兩種架構，保戶可依自身財務目標，選擇「元大人壽元元致富變額萬能壽險」或「元大人壽元元致富變額年金保險」；前者提供身故保障適合家族傳承或特定用途資金規畫；而「元大人壽元元致富變額年金保險」則針對退休族，可選擇在一個特定時點，開始按年領取年金。

至於分紅保單屬於「壽險+分紅」型商品，除提供基本保障外，保戶可與保險公司共享投資與經營盈餘。其盈餘來自利差、死差與費差三大來源，若保險公司年度經營成果良好，保戶可獲得紅利分配；反之則可能無紅利。因此商品風險由保戶與保險公司共同承擔，屬於相對保守的保障型工具。

去年9月才推出，今年就擠入「百億神單」的「法商法國巴黎人壽鴻運雙享終身保險」，以終身壽險保障打底、透過分紅機制兼顧資產累積，該保單為二年期台幣繳費之終身壽險商品，投保年齡0~70歲；最低投保金額為新台幣20萬元、最高新台幣7,500萬元。該保單區隔帳戶資金，委由法巴證券投顧代為管理操作，透過區隔資產的分紅帳戶運作，幫助保戶有機會享有雙重紅利「年度保單紅利」及「終期保單紅利」給付。