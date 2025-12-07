壽險業橫掃逾4,000億、銀行業也急補千億 債市訊號出現？

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，金融三業10月淨買債2,031億元，連四月維持千億以上水準，其中銀行業單月補債1,071億元、買氣重返全市場之首；累計前十月金融三業淨買債5,420億元，壽險業貢獻近八成、達4,096億元，規模更是去年同期的近四倍，成為今年市場「買債王」。

10月美國再降息一碼，降息方向確立，台美利差縮小也使銀行換匯（swap）收益受壓，銀行資金因而轉向高息債布局，等待2026年後續降息帶來的資本利得。

銀行業逆轉9月砍債，10月迅速補債1,071億元、寫全年次高，顯示資金配置明顯轉向。隨美債殖利率下滑，銀行10月底債券未實現損失降至441億元，寫逾三年半新低，舊債評價壓力顯著減輕。

壽險業10月續補債997億元，連四月加碼，反映第二季台幣狂升引發的解約潮與流動性壓力已明顯緩解後，新錢重回長天期債券以鎖定穩定收益，加上降息循環啟動，也帶動部分業者提前卡位。

壽險業者指出，降息有助長天期債券評價損失縮小，並提升金控明年的配息能力。

10月底美國十年期、30年期公債殖利率及穆迪A級公司債分別降至4.08%、4.65%與5.52%。法人估算，若年底殖利率落在低於去年底4.57%、4.78%與5.73%的區間，評價損失可望進一步收斂，為2026年金融業配息行情鋪路。

券商部分，10月則結束連五月加碼，小幅砍債37億元，主因減碼國內債47億元，抵銷海外債近10億元的增持，整體仍偏好海外債息收。

累計前十月，壽險業補債達4,096億元、為去年全年的近四倍，預料將稱霸全年買債王；銀行累計加碼912億元、券商加碼412億元，三業合計淨買債5,420億元，資金重返債市的趨勢更加明確。

回顧今年上半年，受川普關稅政策與美元重貶影響，市場一度大幅減碼債券。但自7月降息預期升溫後，金融三業買氣迅速翻多，7至10月四個月累計買債8,617億元。法人認為，債市多頭基調已成形，年底前趨勢不易逆轉。

年底作帳行情AI續帶動 台股仍有機會上攻創高點

上周台股繼續反彈，逼近28000點，但交易量萎縮，市場觀望氣氛升高，總結單周加權指數上漲354點，漲幅1.28%，收在2...

川普加速推動效應！機器人狂熱 上銀、新漢等全面啟動

傳言美國總統川普擬於明年以行政命令加速推動機器人產業，政策還未落地，已重新點燃全市場對機器人題材熱情，熱潮迅速外溢至亞洲...

上市櫃年獲利、股息拚雙高 緯穎、大立光、信驊有望奪EPS前三名

2025年進入倒數，內外資法人最新評估今年上市櫃公司全年獲利有望達4.4兆元，可發放現金股利達2.6兆元，兩者均有機會創...

正文、台揚、常珵法說聚光

網通廠正文、台揚、常珵將於11日召開法說會，法人關注2026年產業景氣、記憶體漲價影響及未來營運成長重點，並聚焦正文經營...

台股外資狂買 下周飛越28K 法人看好大盤將挑戰前高

外資押寶降息行情，昨（5）日大舉回補台股368.7億元，推升「權王」台積電神龍擺尾，電金權值股尾盤齊揚，加權指數最後一盤...

績優中小型股 打聚光燈

台股昨（5）日在等待聯準會宣布降息前夕，部分資金回到基本面強勁中小型股。法人分析，在已公布11月營收中，創下新高的尖點、...

