元大優秀人才獎學金 十載育才不輟助665人次成就夢想

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控暨元大文教基金會舉辦第十屆元大優秀人才獎學金頒獎典禮。（元大金控/提供）

教育是翻轉人生的希望種子、築夢踏實的最佳途徑，元大金控暨元大文教基金會自2016年設立元大優秀人才獎學金至今邁入第十年，累計協助 665 人次的優秀學子不畏家庭資源匱乏，勇敢追夢；12月5日舉行「第十屆元大優秀人才獎學金」頒獎典禮，共有 83位學生獲得肯定，各校院長與師長到場見證，為十週年寫下溫暖而意義深遠的一頁。

本屆有位獲獎的台灣大學財務金融系學生，在求學過程中努力克服生活與課業挑戰，自高中、大學至碩士階段皆保持優異成績，元大優秀人才獎學金連續陪伴三個求學階段，該生亦積極投入元大文教基金會公益志工活動，以行動回饋社會，令人印象深刻；元大文教基金會董事長申鼎籛表示：「能看到一位學生在學業上不斷突破自己，又願意在成長路上回頭照亮他人，象徵元大十年來在培育人才，陪伴成長上的堅持，已然開花結果。」鼓勵所有獲獎學生帶著勇氣與熱情迎向未來，成為促進正向改變的力量，讓這份善意延續更深、更遠。

現場邀請兩位曾獲元大優秀人才獎學金、目前在元大金控集團服務的同仁，以學長姊的角色分享心路歷程，在最困難的時刻感受到元大的溫暖，對元大有深厚情感，就業毫不猶豫選擇元大金控集團，也盼未來將這份善意回饋給更多的人。

元大金控暨元大文教基金會深信每位孩子值得擁有改變人生的機會，陪伴青年在求學路上專注前行，為少數從高中、大學到碩士皆提供獎學金的基金會，以實際行動落實聯合國永續發展「優質教育」目標，十年來不間斷地投入資源與關懷，透過穩定而持續的支持，陪伴學子茁壯，專心學習與提早了解未來發展方向，描繪清晰的成長藍圖，落實台灣金融人才的長期培力，實踐人才永續共融與共榮，進而成為社會安定的力量。

