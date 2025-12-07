科技與非科技之間的界線模糊「創新」躍升經濟核心及資產配置關鍵

法人指出，「創新」以前為差異化的因素，如今已演變為現代經濟的運作核心。在全球經濟經歷結構性重置之際，如果領導企業能將創新科技轉化為實質獲利，將是驅動經濟成長的飛輪。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資的數據顯示，凱利投資經濟指標截至今年10月底仍處於擴張狀態，衰退風險儀表板也呈現相對穩定的七綠四黃一紅訊號。在此背景下，有三大關鍵成長動能正在推動全球經濟，即強勁的人工智慧（AI）資本投資、自動化與AI應用。

凱利投資指出，從資金面來看，聯準會（Fed）重啟降息周期，將有利於成長股。更關鍵的是，我們現在正處於第四次工業革命的初期，創新商機可謂無所不在。強勁的AI資本投資正在推動產出成長，而非薪資成長，這共同促成了更持久、生產力導向的擴張。

凱利投資表示，科技與創新已不再是單一產業的範疇，而是成為各行各業價值創造的引擎，從醫療保健、工業到金融、能源，企業不僅是採用新技術，更是被創新技術改變。

富蘭克林投顧表示，在當前由自動化、數位基礎設施和AI驅動的結構性擴張中，「科技」與「非科技」之間的界線正變得模糊，創新已成為企業競爭力、獲利能力和資本效率的驅動力。在Fed重啟降息周期、第四次工業革命初期兩大背景下，投資人面臨的挑戰在於如何識別哪些創新能轉化為持久的經濟效益。

富蘭克林投顧指出，科技產業長期以來具備獲利穩健、高利潤率的優勢，並受惠於數位轉型的結構成長趨勢。如今數位化已成為所有企業及消費者體驗的中心，因此，投資人應將科技視為核心配置。