兆豐銀行深耕基層棒球 捐贈高雄75所小學迷你棒球球具

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
中華職棒冬季聯盟6日賽前特別舉辦迷你棒球捐贈活動，由兆豐金控暨兆豐銀行董瑞斌董事長（中）捐贈球具給高雄75所小學。圖／兆豐銀行提供
中華職棒冬季聯盟四強賽6日在高雄澄清湖球場開打，特別邀請到兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌為賽事開出精采好球，並在賽前舉辦「夢寐以球，豐盛童年」迷你棒球公益球具致贈儀式，贈送高雄地區 75 所小學迷你棒球球具組，還邀請近百名高雄師生至澄清湖棒球場為選手加油，感受中華職棒冬季聯盟的熱血魅力，展現兆豐銀行積極投入體育的用心，也為賽事增添亮點。

兆豐銀行董瑞斌董事長表示，棒球是台灣具代表性的體育文化，支持基層運動就是投資下一代的未來，只要給孩子一個可以揮棒、奔跑的舞台，他們就能在運動中找到力量。兆豐銀行透過持續投入基層棒球與各級賽事，希望陪伴更多孩子在球場上培養自信、團隊合作與抗壓性，為童年留下健康與成長的印記。

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會近年推動的「迷你棒球秋季大賽」已帶動更多學童參與運動，擴大棒球人口向下扎根；另外，「夢寐以球，豐盛童年」公益球具計畫等計畫，共捐贈 1,300 組迷你棒球到全台各地小學，希望進一步帶動國內棒球人口的持續成長，鼓勵更多孩子勇敢追夢，為台灣棒球孕育更多的優秀選手。

除迷你棒球之外，兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會持續深耕基層體育發展，支持偏鄉射箭、青少年棒球培訓等計畫，盼望為孩子們拓展更寬廣的舞台；未來將持續與各界攜手合作，讓更多孩子在運動中培養自信，寫下屬於自己的運動篇章。

