70小時創紀錄！ LINE Pay Money 開通會員突破百萬

LINE Pay 6日宣布，LINE Pay Money服務於12月3日下午三點正式上線，推出後即獲用戶熱烈支持，在短短不到70小時，開通會員數已突破100萬，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的紀錄。

LINE Pay宣布好評感恩加碼，回饋前300萬名「開通帳戶」者，即享保證三年合作銀行提領0手續費，6日完成「開通、轉帳、付款」三大任務者加碼延長一年提領0手續費；年底前邀請好友開通LINE Pay Money帳號還有機會再拿LINE POINTS 88點。

LINE Pay整合LINE Pay Money電支服務後，用戶無需重新下載App，就可繼續使用熟悉的儲值、聊天室轉帳、生活繳費等一站式服務，不僅服務無縫接軌、體驗再升級，還能同享LINE POINTS點數累積與使用，持續以貼近用戶需求的服務。

LINE Pay Money上線首波推出多重優惠，其中前100萬名3年合作銀行提領0手續費受到用戶熱烈響應。LINE Pay宣布啟動加碼回饋方案，包括今年底前完成「開通帳戶」的前300萬名，全面同享三年合作銀行提領0手續費。早鳥鐵粉6日23:59前完成「開通、轉帳、付款」三大任務，加碼延長再送1年，保證3+1年合作銀行提領0手續費。即日起至年底前，透過指定入口邀請好友開通LINE Pay Money帳戶，分享好友數最多的前7,722名送LINE POINTS 88點。