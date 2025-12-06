快訊

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程： 我沒有錯

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪！逼迫多名女學生拍裸照

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

70小時創紀錄 LINE Pay Money開通會員已破百萬

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
LINE Pay Money開通後不到70小時，會員已破百萬。圖/LINE Pay
LINE Pay Money開通後不到70小時，會員已破百萬。圖/LINE Pay

LINE逾1300萬用戶助攻之下，LINE Pay Money不到3天已有突破百萬戶會員開通。LINE Pay今日宣布，短短不到70小時，開通會員數已突破100萬，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的紀錄。

LINE Pay也再限時加碼優惠，宣布在今日23時59分前完成「開通、轉帳、付款」三大任務者加碼延長1年提領0手續費；且保證3+1年合作銀行提領0手續費，其中轉帳任務不限金額，付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用。

LINE Pay表示，整合LINE Pay Money電支服務後，用戶無需重新下載App，就可繼續使用熟悉的儲值、聊天室轉帳、生活繳費等一站式服務。

LINE Pay Money上線首波推出多重優惠，其中前100萬名3年合作銀行提領0手續費受到用戶熱烈響應。LINE Pay也宣布加碼回饋方案，凡於今年底前完成「開通帳戶」的前300萬名，全面同享3年合作銀行提領0手續費。即日起至年底前，透過指定入口邀請好友開通LINE Pay Money帳戶，分享好友數最多的前7,722名送LINE POINTS 88點。

LINE LINE Pay 信用卡

延伸閱讀

小紅書遭禁引熱議 陳玉珍轟民進黨想將年輕人困於資訊監牢

《大生意人》陳曉認老了過時？「戀愛導師」孫千巧思激盪新火花

陪你過假日？Harry Winston打造101聖誕裝置 薑餅人LINE貼圖太討喜

小紅書遭依法中止連線 刑事局說明啟動處置原因

相關新聞

70小時創紀錄 LINE Pay Money開通會員已破百萬

在LINE逾1300萬用戶助攻之下，LINE Pay Money不到3天已有突破百萬戶會員開通。LINE Pay今日宣布...

六大壽險樂觀明年經濟 富邦、新光等預估成長動能持續

市場預期美國聯準會12月再度降息，台灣央行則維持利率不變，展望2026年，六大壽險公司皆樂觀看待台灣明年經濟成長動能持續...

壽險業研判 明年避險成本有下降空間

目前整體壽險業的避險比率已經降到58.6%左右的新低點，而外匯準備金新制也為準備金水庫增添不少餘額，壽險業表示，在台美利...

林維俊耶誕點燈宣示 台新新光金將進軍美國

台新新光金總經理林維俊昨（5）日表示，在合併後將重新調整國際定位，過去舊台新時代把自己視為「區域型金融機構」，據點幾乎都...

11月外資淨匯出16.3億美元

金管會昨（5）日公布2025年11月外資淨匯出16.3億美元，為2021年以來同期第二大，終止連兩個月淨匯入，不過，累計...

終結連二黑 台幣周線翻紅 後市看升

美國聯準會（Fed）即將召開FOMC利率決策會議之際，美元指數重新站回99價位上方。市場普遍預期Fed將延續降息循環，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。