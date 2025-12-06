70小時創紀錄 LINE Pay Money開通會員已破百萬

在LINE逾1300萬用戶助攻之下，LINE Pay Money不到3天已有突破百萬戶會員開通。LINE Pay今日宣布，短短不到70小時，開通會員數已突破100萬，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的紀錄。

LINE Pay也再限時加碼優惠，宣布在今日23時59分前完成「開通、轉帳、付款」三大任務者加碼延長1年提領0手續費；且保證3+1年合作銀行提領0手續費，其中轉帳任務不限金額，付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用。

LINE Pay表示，整合LINE Pay Money電支服務後，用戶無需重新下載App，就可繼續使用熟悉的儲值、聊天室轉帳、生活繳費等一站式服務。

LINE Pay Money上線首波推出多重優惠，其中前100萬名3年合作銀行提領0手續費受到用戶熱烈響應。LINE Pay也宣布加碼回饋方案，凡於今年底前完成「開通帳戶」的前300萬名，全面同享3年合作銀行提領0手續費。即日起至年底前，透過指定入口邀請好友開通LINE Pay Money帳戶，分享好友數最多的前7,722名送LINE POINTS 88點。