旅綜險網路投保 南山產物調查：小周末、睡前時段最活絡

近期產險網路投保市場今年維持強勁成長。統計顯示，國內今年1至10月網路投保件數達725.7萬件、保費46.68億元，雙雙創下同期新高，其中旅遊相關保險尤其亮眼，保費與件數年增率分別達33.9%、28%。而隨著投保人數快速增加，民眾投保旅綜險的行為，也反映網路投保提供更彈性、多元的投保模式。

根據南山產物旅綜險網路投保資料，民眾的投保高峰與一般直覺並不相同。多數人可能認為周末前一兩天才是投保熱區，但統計顯示，「小周末」周三反而是整周投保量最高的一天，占比約15.7%，周一次之。南山產物表示，周三的投保量較高，可能與部分旅客會在這一天確認周末出國的住宿、交通或活動安排有關，因此呈現較明顯的投保集中情形。

而進一步細看投保時點，可發現大多數投保落在臨近出發期間。統計顯示，約有40%投保發生在出發前24小時內，其中18%更為出發當日才投保；15.7%則於前一日完成。

若再以一天中的時段區分，晚間為最常見的投保時間，占比達43%，不少民眾會在結束當日行程後，才開始進行出國行前準備。此外，「晚上投保、凌晨出發」的組合約占 21.7%，顯見部分民眾如搭乘深夜或清晨航班的紅眼班機，會選在睡前完成保障規劃；亦有旅客選擇下午投保、凌晨啟程。整體呈現臨近出發即時投保的特徵，也說明網路投保在時間便利性上的優勢。

在保障選擇方面，中高額度已成旅客主流。南山產物統計顯示，選擇1,000萬與500萬元保障的人數占比分別為25.4%與25%，另有12.7%選300萬元。為回應旅客對高額保障的需求，南山產物亦推出最高1,200萬元的保障組合，協助旅客因應海外醫療與突發事件風險。

南山產物指出，旅客在規劃旅遊保險時，可依行程類型與個人需求選擇最適合的投保方式。若行程規劃較完整，或希望由專人協助檢視保障內容、整合家庭成員需求，透過業務員投保仍是最佳選擇之一，可根據旅程內容、同行人數與既有保障提供更全面的諮詢建議。對於臨時啟程、行程具彈性，或熟悉線上流程的旅客而言，網路投保則提供快速、便利且不受時間限制的選項，可於夜間、假日或移動途中即時完成投保。

南山產物雙通路提供之旅綜險，能滿足不同旅客的保障需求，無論選擇提前規劃或行前即時投保，都能獲得完整且安心的保障配置。