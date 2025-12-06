新台幣「2字頭」預期 蔡烱民：市場過度解讀 Fed 獨立性受損

美國國家經濟委員會主任哈塞特（Hassett）成為接任聯準會主席大熱門，市場對聯準會降息預期也大幅升高，市場預期在Fed唱「鴿」下，明年美元偏貶致非美貨幣有升值壓力。針對此，央行外匯局長蔡烱民認為，市場可能過度解讀Fed獨立性受損，即使哈塞特上任，Fed仍會依整體經濟（如通膨與就業）在FOMC中取得多數共識後做決策。

有關近期市場對Fed主席人選的看法，蔡烱民表示，市場普扁認為哈塞特和川普關係密切，可能接任Fed主席，正式發布時間可能在明年一月，任期則更晚開始。而受鴿派預期影響，市場推測明年新臺幣匯價可能升至「2字頭」，這樣的預期可能過度解讀Fed獨立性受損。

蔡烱民分析，美國貨幣政策（利率）影響國際美元，進而影響新臺幣；但同時新臺幣亦高度受資金移動影響。當外資對台股的加減碼時，就會影響新臺幣匯率，至於明年外資在台股的動向，目前是難以預測。

而在談到壽險業會計原則調整，對無本金交割遠期外匯（NDF）市場與新台幣匯率的潛在影響。蔡烱民分析，若金管會與壽險業達成共識以降低匯率避險成本，壽險業在NDF市場的交易量可能下滑，進而影響市場流動性；至於NDF價格主要受兩大因素影響，市場對利差的反應與市場預期心理。所以，短期新台幣匯價可能受市場情緒與媒體效應影響，但長期新台幣和NDF價格關聯性不高，NDF價格和新台幣匯率中長期走勢未必一致，甚至可能反向。以今年年初為例，NDF曾預期年底新台幣匯價升至28、27甚至26元，但目前新台幣匯價已經看到了31元。