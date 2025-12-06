元大優秀人才獎學金 10年助665人次成就夢想

教育是翻轉人生的希望種子、築夢踏實的最佳途徑，元大金控（2885）暨元大文教基金會自2016年設立「元大優秀人才獎學金」至今邁入第十年，累計協助665人次的優秀學子不畏家庭資源匱乏，勇敢追夢；12月5日舉行「第十屆元大優秀人才獎學金」頒獎典禮，共有83位學生獲得肯定，各校院長與師長到場見證，為十周年寫下溫暖而意義深遠的一頁。

本屆有位獲獎的台灣大學財務金融系學生，在求學過程中努力克服生活與課業挑戰，自高中、大學至碩士階段皆保持優異成績，元大優秀人才獎學金連續陪伴三個求學階段，該生亦積極投入元大文教基金會公益志工活動，以行動回饋社會，令人印象深刻。

元大文教基金會董事長申鼎籛表示，能看到一位學生在學業上不斷突破自己，又願意在成長路上回頭照亮他人，象徵元大十年來在培育人才，陪伴成長上的堅持，已然開花結果。鼓勵所有獲獎學生帶著勇氣與熱情迎向未來，成為促進正向改變的力量，讓這份善意延續更深、更遠。

現場邀請二位曾獲元大優秀人才獎學金、目前在元大金控集團服務的同仁，以學長姊的角色分享心路歷程，在最困難的時刻感受到元大的溫暖，對元大有深厚情感，就業毫不猶豫選擇元大金控集團，也盼未來將這份善意回饋給更多的人。

元大金控暨元大文教基金會深信每位孩子值得擁有改變人生的機會，陪伴青年在求學路上專注前行，為少數從高中、大學到碩士皆提供獎學金的基金會，以實際行動落實聯合國永續發展「優質教育」目標，十年來不間斷地投入資源與關懷，透過穩定而持續的支持，陪伴學子茁壯，專心學習與提早了解未來發展方向，描繪清晰的成長藍圖，落實台灣金融人才的長期培力，實踐人才永續共融與共榮，進而成為社會安定的力量。