壽險業研判 明年避險成本有下降空間

目前整體壽險業的避險比率已經降到58.6%左右的新低點，而外匯準備金新制也為準備金水庫增添不少餘額，壽險業表示，在台美利差逐步縮減，經常性避險成本預期將持續改善，研判明年整體避險成本仍有下降空間。

富邦人壽表示，Fed維持降息方向，台美利差逐步縮減，經常性避險成本預期將持續改善。截至10月，外匯準備金餘額上升到876億元，強化抵禦外匯波動之能力，後續亦將視市況動態調整避險比例。

新光人壽指出，2026年避險策略，除了考量準備金餘額之外，仍視台幣價位及避險工具成本率（CS、NDF及Proxy），彈性調整避險比率及避險工具以管理避險成本。隨台美利差下降，新制增加準備金餘額，足以吸收台幣升值影響，研判明年整體避險成本有下降空間。

國泰人壽於法說會上指出，截至今年9月底，傳統CS、NDF避險比率約60％，其中以6成為CS避險，不過目前傳統避險比率稍低於60％，若未來壽險公會提的方案通過後，會依照通過的方案評估避險比率應如何調整。

南山人壽表示，持續動態調整資產與避險部位。明年金融市場環境仍存在不確定性，加上保險業匯率波動的公允財務表達方式研議中，將左右未來保險業匯率避險的調整。

台灣人壽日前指出，若是市場上的避險工具成本可以維持在3%合理水準以下，就會持續提升避險比率，以今年台壽的避險成本利率約1.5%來看，明年約會落在1.1%至1.2%，成本會比今年低。

凱基人壽預估年底的外匯準備金餘額可達約450億元水準，提高對匯率的承受能力。今年前三季避險成本2.53%，比起上半年已有逐步改善。