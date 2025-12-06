六大壽險樂觀明年經濟 富邦、新光等預估成長動能持續

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導
六大壽險公司皆樂觀看待台灣明年經濟成長動能持續。聯合報系資料照
市場預期美國聯準會12月再度降息，台灣央行則維持利率不變，展望2026年，六大壽險公司皆樂觀看待台灣明年經濟成長動能持續，在投資操作方面同樣保持樂觀看法，未實現金融評價可望朝正向改善。

展望2026年，富邦人壽表示，台灣受惠AI新興科技需求持續攀升，半導體與資通訊產業出口與投資延續成長，但受2025年基期偏高影響，2026年台灣經濟增速將較今年有所放緩。

新光人壽指出，台灣央行的降息決策通常是在經濟面臨顯著下行風險或發生重大不利事件時採取的應對措施，以目前台灣經濟與通膨表現，今年12月央行高機率維持政策利率不變；2026年在美國與全球景氣放緩下，全年度仍有降息1碼空間。

整體而言，2026年全球經濟在溫和成長與寬鬆的貨幣政策下，有利於債券評價回升，股市則由AI投資驅動下保持韌性，樂觀看待明年投資市場。若利率依市場預期緩步下行，對持有大量債券的壽險業而言，未實現金融評價可望朝正向改善。

南山人壽同樣指出，在今年較高基期的影響下，台灣2026年經濟成長相較今年放緩，但仍維持不錯的水準，且通膨率約在2％以下，因此預估台灣央行仍維持政策利率。面對全球市場不確定性因素仍多，南山將持續透過股債等資產配置有效分散風險。

國泰人壽於法說會上指出，在投資操作方面，部分如基金、私募股權基金等資產因會計分類需列入「透過損益按公允價值衡量之金融資產」（FVTPL），帶來小幅評價波動，但整體規模有限，且可被經常性收益吸收。

至於能顯著提升財務成果的「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」（FVOCI）股票資產，截至11月下旬，未實現利益約超過760億元，新制的損益波動將比現行制度更好、更加穩定。

另外，受惠於AI浪潮推升台灣經濟成長率，及全球資本市場持續熱絡，凱基人壽、台灣人壽亦將持續掌握市場契機，實現資本利得。

