11月外資淨匯出16.3億美元

金管會昨（5）日公布2025年11月外資淨匯出16.3億美元，為2021年以來同期第二大，終止連兩個月淨匯入，不過，累計前11月外資淨匯入達324.5億美元，約折合新台幣1兆191億元（以11月底匯率31.408元計），創下史上同期新高。

回顧近三年外資淨匯出入動向，2023年外資全年淨匯入295億美元，2024年則擴大到372億美元締造新高，今年前11月外資淨匯入已達324.5億美元，換句話說，若今年最後一個月外資淨匯入能超過47億美元，就可望改寫全年新高紀錄。

對於外資11月終止連兩個月淨匯入，金管會官員表示，外資淨匯出、淨匯入動態有許多因素影響，包括國內外總體經濟、美國聯準會利率政策預測、市場動盪等因素，可能牽動外資匯出入。

金管會統計顯示，今年截至11月底，外陸資投資上市上櫃股票合計賣超新台幣3,949億元，為近五年來同期第四大賣超。

法人則指出，11月台幣重貶6.59角，加大單月外資匯出的力道，加上台股11月下跌超過600點，走勢相對弱勢，因此外資11月賣超3,748億元。

不過，法人認為，近五年的12月當中，僅有2022年12月外資呈現賣超，因當時美國聯準會展開暴力升息，導致當年度股市趨勢偏弱，但其餘四年外資都是買超，因而帶動台股大盤上漲。

法人預期，進入今年最後一個月，目前看來偏「正向」，外資買超機會大，原因是，隨著美國聯準會12月降息機率增加、加上台股通常年底都有法人及集團作帳行情，股市上漲機率較高。