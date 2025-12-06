林維俊耶誕點燈宣示 台新新光金將進軍美國

台新新光金（2887）總經理李維俊昨（5）日表示，在合併後將重新調整國際定位，過去舊台新時代把自己視為「區域型金融機構」，據點幾乎都集中在亞太，如今併入新光金後，規模放大，海外布局將從亞太走向「全球視角」，未來積極往美國、歐洲等市場前進。

林維俊說，台新新光金目前在十個國家設有據點，現階段最有機會增加的是美國市場，「對美國的研究已經相對成熟」，但越南執照申請則「卡了很久」，主要因當地認為台資銀行已相當多，雖然各項條件符合，核准仍遲未放行。

台新新光金合併後，首度舉行耶誕點燈，特別以「攜手同新、歡慶新局」為活動主題，台新新光金控董事長吳東亮致詞時表示，「要藉著新布置的燈飾所點亮的新光向大家傳遞誠摯的祝福」，點亮新光這幾個字也意味著吳東亮要帶領合併後的台新新光金重返榮耀。

林維俊表示，台灣經濟成長率超過7％，但若拆分AI相關產業跟非AI產業，可發現幾乎所有成長都是來自AI，這個狀況不是台灣獨有，美國也類似，同樣由AI帶領，因此台美都有「冰火二重天」的狀況。