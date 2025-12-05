快訊

國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

玉山金迎娶三商壽！明年1月23日開股臨會 這天起停止股票過戶

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控與三商美邦人壽先前共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（右三）握手致意。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
玉山金控與三商美邦人壽先前共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（右三）握手致意。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

玉山金（2884）合意併購三商壽，雙方公告將於2026年1月23日同步召開股東臨時會討論後通過，停止股票過戶日期從12月25日至2026年1月23日。兩家公司均未發放紀念品。玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。

玉山金股臨會議程，報告事項為審計暨風險管理委員會就公司與三商美邦人壽股份轉換案之審議結果報告。討論事項為擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份。

三商壽股臨會議程，報告事項為審計委員會就公司與玉山金控股份轉換案之審議結果報告。討論事項為公司與玉山金控進行股份轉換案。

