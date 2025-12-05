玉山金迎娶三商壽！明年1月23日開股臨會 這天起停止股票過戶

玉山金（2884）合意併購三商壽，雙方公告將於2026年1月23日同步召開股東臨時會討論後通過，停止股票過戶日期從12月25日至2026年1月23日。兩家公司均未發放紀念品。玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。

玉山金股臨會議程，報告事項為審計暨風險管理委員會就公司與三商美邦人壽股份轉換案之審議結果報告。討論事項為擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份。

三商壽股臨會議程，報告事項為審計委員會就公司與玉山金控股份轉換案之審議結果報告。討論事項為公司與玉山金控進行股份轉換案。