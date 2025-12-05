兆豐銀行出售不良債權 巴黎、阿姆斯特丹分行貸款案件待處分

兆豐金（2886）旗下子公司兆豐銀行5日分別公告出售不良債權案，其中包括已出售的聯貸案不良債權，兆豐銀行參貸金額2,000萬美元（約新台幣6.25億元），以及擬出售巴黎分行及阿姆斯特丹分行VARTA AG貸款案不良債權。

其中，在出售聯貸案不良債權方面，兆豐銀行表示，該聯貸案是由管理行主導，本行為參貸行，參貸金額為2,000萬美元，目前本行債權餘額為1,987萬8,045.14美元，主要是透過出售不良債權以盡早回收本行不良債權，強化資產品質。

另外，兆豐銀行也公告，擬出售巴黎分行及阿姆斯特丹分行VARTA AG貸款案不良債權，據了解，VARTA AG以生產各式電池為主要業務，因電池產業競爭激烈，且該公司已重整，為盡早收回債權，降低逾放比，因此兆豐銀行擬出售不良債權，但並未透露債權總金額。