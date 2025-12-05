LINE Pay Money登記預估明天將破百萬 抽到優惠券使用三點要注意

LINE Pay（7722）旗下電支服務LINE Pay Money在3日下午上線後，24小時內躋身用戶數前十大名單，據了解，LINE Pay將在5日公告轉換用戶數破百萬的好消息，直追9月用戶數第八名的歐付寶。

為了鼓勵用戶從LINE Pay升級LINE Pay Money，LINE Pay推出任務牆，包括開通LINE Pay Money帳戶抽最高88點或優惠券，連結指定銀行享30元儲值金，完成儲值與轉帳抽最高88元優惠券。不過LINE Pay也提醒，優惠券抵用有時間限制，須注意到期日；另外，此次優惠券要在實體通路使用，但「不能」在四大超商折抵；最後因LINE Pay Money仍在推動通路轉換系統，消費者使用優惠券折抵後不足的部分，要設定以信用卡支付，而非帳戶餘額，避免消費不過關。