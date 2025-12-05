快訊

三公股人壽聯手共推保險防詐線上推廣活動

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合作金庫人壽、第一金人壽與臺銀人壽三家公股人壽長期落實「公平待客」原則，面對AI詐騙手法不斷翻新，三公股人壽聯手發起「愛無敵．詐無畏」保險防詐線上推廣活動，從數位驗證、透明資訊到全民教育著手，攜手打造安全可信賴的保險環境，守護民眾的每一分保障，參與活動的民眾還有機會免費喝咖啡。

AI語音詐騙、假投保電話、偽造保單層出不窮，「詐騙」已成為全民公敵。根據內政部刑事局統計，2024年全台詐騙案件突破12萬件，平均每天就有336件發生，財物損失高達502億元，是五年前的11倍。受害者年齡層正逐漸下移，年輕族群成為詐騙集團的新目標，其中「假投資」、「假保險」更是最新陷阱。

三家公股人壽表示，防詐不僅是保護個人財產，更是企業社會責任的一環。為此，公股人壽將防詐教育納入ESG行動方案，透過舉辦講座、社群推廣及與金管會合作，共同建立安全透明的金融交易環境。公股人壽強調，在詐騙手法層出不窮的時代，提升防詐意識已是自我保障的第一步。希望藉由聯合行動，讓保險回歸初衷，成為安心盾牌而不是詐騙陷阱。

合作金庫人壽、第一金人壽與臺銀人壽合力推廣保障概念已持續6年，自2021舉辦「愛無敵，債無畏」房貸壽險線上推廣活動，屢創高人氣，成功讓「將房貸轉化為保障」的觀念深入人心。2024年更延伸至「綠色金融小學堂」，推廣ESG與金融永續。

今年，三家公股壽險公司再度攜手推出「愛無敵．詐無畏」線上活動，以輕鬆互動的方式推廣保險防詐知識，打造全民防詐新盾牌。活動自12月4日至31日，民眾只要上網完成防詐測驗，就能讓自己與家人遠離詐騙風險，還有機會抽中便利商店咖啡券（100名）。

詐騙集團 保險 壽險公司 房貸

