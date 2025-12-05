全台最大包租公推hub新型態辦公服務 未來5年導入20棟

全台最大包租公國泰人壽3日發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》，並宣布啟動商辦資產全面升級，大規模導入hub服務，依據租戶需求，量身打造彈性空間，並運用智慧環境數據管理機制，協助租戶在日常營運中實踐永續經營，預計未來5年內，將在台灣六都超過20棟國壽商辦大樓導入hub服務，打造商辦服務生態圈的新世代。

國泰人壽為全台持有最多商辦的壽險業者，國壽表示，自2019年起，即陸續透過空間彈性化、服務層建置、永續建物設計等方式進行轉型，並將「綠色、科技、人性」作為未來商辦服務設計的重要概念；2024年進一步整合推出hub新型態辦公服務，首棟導入松江商業大樓，受租戶好評，穩定出租近9成。

國壽不動產管理部副總經理郭文鎧表示，根據金融業首份《未來辦公趨勢報告》，有84%受訪者將「人性化」列為最重要需求，為雇主與員工一致的共識，其中餐飲服務、運動課程及周邊休閒服務為最受期待的前三名。

另外，相較開放式辦公區域，對小型隔音佳、靜音專注區等具備高度專注與私密性場域的期待值更高。

此外，78%的受訪者希望能提升公司「數位化管理程度」，讓上班更有彈性、效率。上述發現皆顯示辦公環境的空間配置，應逐步走向動靜平衡的模式，科技帶來的也不僅是生活上的便利，亦可為日常辦公加分。

國壽推動的「hub服務」正回應此趨勢，從硬體、服務雙管齊下，首創在公共區域導入綠電，租戶進駐即成為綠電用戶，若企業對綠電比例有特定需求，也可依其永續目標進行客製化配置。

另透過智慧化管理平台整合機電、門禁梯控、IoT環控等串聯租戶、樓管與樓宇，支持租戶跨區域協作、有效控管成本，實現具易用性、即時性、高擴展性的新商務模式。

此外，以企業租戶需求為核心，租戶可於線上平台預約、線下解鎖空間，自動產出訪客QR Code，即可在預約時段內透過門禁感應進出，兼具效率及安全性；多元空間配置賦予員工選擇權及自主權，創造兼具交流與彈性的工作環境。

國壽表示，hub服務的價值不僅是空間本身，更在於結合數據科技與人性化體驗，也將成為未來商辦布局的核心主軸。以即將正式營運的台北環宇大樓為示範案例，榮獲全球房地產永續基準指標GRESB評鑑全台唯一滿分、WiredScore（全球數位連線評鑑）白金、SmartScore（全球智慧建築評鑑）黃金雙認證大樓。

此三項國際評鑑代表國泰環宇大樓具備亞洲前瞻綠色與智慧基礎雙規建置，滿足企業租戶綠色、科技、人性三大期待。未來國壽會將hub服務標準化，複製至超過20棟大樓，依據區域使用特性、企業屬性與工作型態，進行因地制宜的空間與服務規劃，打造台灣商辦新標準。