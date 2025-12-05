快訊

台新新光金控拚走出亞太 林維俊：布局美國、挺進歐洲

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金控總經理林維俊表示，過去舊台新時代把自己視為「區域型金融機構」，如今併入新光金後，規模放大，海外布局將積極往美國、歐洲等市場前進。圖／本報資料照片
台新新光金控總經理林維俊表示，過去舊台新時代把自己視為「區域型金融機構」，如今併入新光金後，規模放大，海外布局將積極往美國、歐洲等市場前進。圖／本報資料照片

台新新光金控合併後重新調整國際定位，總經理林維俊受訪表示，過去舊台新時代把自己視為「區域型金融機構」，據點幾乎都集中在亞太，如今併入新光金後，規模放大，海外布局將從亞太走向「全球視角」，未來積極往美國、歐洲等市場前進。

他指出，台新新光金目前在10個國家設有據點，現階段最有機會增加的是美國市場，「對美國的研究已經相對成熟」，但越南執照申請則「卡了很久」，主要因當地認為台資銀行已相當多，雖然各項條件符合，核准仍遲未放行。

對於整併進度，他強調，現在完成的是金控與投信整併，接下來銀行、壽險、證券等子公司整合才是真正的「千頭萬緒」，包含組織調整與各項管理辦法「各取所長」重整。他並透露，國內銀行分行也已啟動整併，優先處理相距約200公尺的據點，但強調「歡迎所有員工留下來」，只是擴大辦公室讓大家坐進來。

展望明年景氣，林維俊認為，台灣整體經濟成長率超過7%，在全球表現亮眼，但成長幾乎都集中在人工智慧（AI）相關產業，其他產業仍較辛苦，是典型「冰火二重天」。金融業因緊貼實體經濟，「應該還OK」。今年獲利較去年明顯進步，他表示，經營團隊會建議董事會發放「優於去年、以現金為主」的股利，但最終仍以董事會決議為準。

台新新光金控 美國 整併 台資銀行 經濟成長率

相關新聞

一卡通啟用LINE MINI App連結 方便用戶以熟悉的介面交易

一卡通公司5日宣布升級服務，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App。持續提供720萬iPASS MONE...

全台最大包租公推hub新型態辦公服務 未來5年導入20棟

全台最大包租公國泰人壽3日發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》，並宣布啟動商辦資產全面升級，大規模導入hub服務，依據租戶...

台新新光金控拚走出亞太 林維俊：布局美國、挺進歐洲

台新新光金控合併後重新調整國際定位，總經理林維俊受訪表示，過去舊台新時代把自己視為「區域型金融機構」，據點幾乎都集中在亞...

台新新光金林維俊「聖誕送禮」：會向董事會建議「股利要比去年好」

台新新光金控（2887）5日在舉辦聖誕點燈活動，總經理林維俊會後受訪時也給出「聖誕禮物」，針對明年股利政策，他指出，「今...

熱錢回流股匯齊揚 新台幣挺進31.2元收逾半個月高點

熱錢回流之下，新台幣兌美元今天延續升勢，挺進31.2元價位，收盤收在31.258元，升值8分，創逾半個月新高，台北及元太...

台新新光金聖誕點燈 吳東亮：點亮新光、傳遞祝福

台新新光金控今（5）日在台北市仁愛圓環旁的總部大樓舉辦聖誕點燈活動，並宣告2025年聖誕祭正式登場；這是台新金控與新光金...

