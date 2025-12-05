台新新光金控拚走出亞太 林維俊：布局美國、挺進歐洲

台新新光金控合併後重新調整國際定位，總經理林維俊受訪表示，過去舊台新時代把自己視為「區域型金融機構」，據點幾乎都集中在亞太，如今併入新光金後，規模放大，海外布局將從亞太走向「全球視角」，未來積極往美國、歐洲等市場前進。

他指出，台新新光金目前在10個國家設有據點，現階段最有機會增加的是美國市場，「對美國的研究已經相對成熟」，但越南執照申請則「卡了很久」，主要因當地認為台資銀行已相當多，雖然各項條件符合，核准仍遲未放行。

對於整併進度，他強調，現在完成的是金控與投信整併，接下來銀行、壽險、證券等子公司整合才是真正的「千頭萬緒」，包含組織調整與各項管理辦法「各取所長」重整。他並透露，國內銀行分行也已啟動整併，優先處理相距約200公尺的據點，但強調「歡迎所有員工留下來」，只是擴大辦公室讓大家坐進來。

展望明年景氣，林維俊認為，台灣整體經濟成長率超過7%，在全球表現亮眼，但成長幾乎都集中在人工智慧（AI）相關產業，其他產業仍較辛苦，是典型「冰火二重天」。金融業因緊貼實體經濟，「應該還OK」。今年獲利較去年明顯進步，他表示，經營團隊會建議董事會發放「優於去年、以現金為主」的股利，但最終仍以董事會決議為準。