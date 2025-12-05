台新新光金林維俊「聖誕送禮」：會向董事會建議「股利要比去年好」

台新新光金控（2887）5日在舉辦聖誕點燈活動，總經理林維俊會後受訪時也給出「聖誕禮物」，針對明年股利政策，他指出，「今年獲利狀況進步滿多，會考慮向董事會建議股利要比去年好」。

時間即將邁入2026年，談及台灣經濟展望，林維俊「樂觀看待」，他表示，台灣現在經濟成長率超過7％，但是若拆分AI相關產業跟非AI產業，可以發現，幾乎所有成長都是來自AI，非AI產業則是幾近於零，且不是只有台積電（2330）本身，AI相關的還有散熱、晶片製造等， 都表現非常好，無關的就平淡一點，這個狀況不是台灣獨有，美國也是類似的狀況，同樣由AI帶領，非AI並沒有這麼樂觀，現在台美都有「冰火二重天」的狀況。整體來看，台灣今年經濟成長率超過7％是人人稱羨的，通膨也控制在2%以下，表現真的很好，但需留意只有特定產業，其他產業就比較辛苦，總體經濟仍是樂觀看待。

至於金融業的表現，林維俊說，前線的產業表現也會反映到金融，尤其金融與各行各業都有來往，因此金融業屬於反映台灣總體經濟狀況，所以金融業展望還可以。

而他認為，美元利率變化值得關注，預期今年12月有機會降息，明年降息則集中在下半年，主要是因為明年年中FED主席會換人，會較支持川普的政策。

台新新光金控今年前十月稅後純益287億元，年增60.3%，每股稅後純益（EPS）1.57元，交出亮眼成績單。外界關注明年股利政策，林維俊指出，這個是董事會職權，需要董事會通過才算，但以經營團隊角度來看，今年獲利狀況進步滿多的，因此會考慮向董事會建議「股利應該要比去年好，還是以現金為主」。

在合併進程方面，林維俊說，現在已完成金控及投信的整併，銀保證都還在進行當中，真的是千頭萬緒，除了IT整合，組織、規章辦法如何調整，是原台新的好，還是原新光的好，哪個辦法才是比較好，或混在一起各取所長。他也透露，「上個月遇到黃男州董事長，也跟他說恭喜，不過這也是辛苦的開始」，台新新光才剛踏出第一步，其他子公司要一步一腳印，慢慢往前推進。

至於分行整併仍在研究當中，比如相隔200、500公尺以內的分行是否整併，同時考量在地經營等眾多因素，整併仍在進行中，歡迎所有人留下來打拚。

在海外布局方面，林維俊表示，銀行現在於10個國家有據點，可能會增加美國布局，越南則比較辛苦，卡關許久，主要應是越南政府覺得台資銀行夠多了，因此雖然台新銀符合條件，但是仍在等待執照。以前舊台新時代，將規模定位為區域金融機構，合併後規模會重新調整，不排除往歐美布局。