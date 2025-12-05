熱錢回流股匯齊揚 新台幣挺進31.2元收逾半個月高點

快訊

中央社／ 台北5日電
新台幣今天同步收周線，本周累計升值1.5角或0.48%，周線連2升。（聯合報記者黃仲明／攝影）
熱錢回流之下，新台幣兌美元今天延續升勢，挺進31.2元價位，收盤收在31.258元，升值8分，創逾半個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額14.025億美元。由於降息題材發酵，激勵股匯走揚，新台幣周線收下連2紅。

美國近日公布的經濟數據表現分歧，但未澆熄市場對聯準會12月的降息預期，美元指數腳軟，跌破99價位，亞幣普遍走揚。

台灣股匯市今天同步上漲，台股收在27980.89點，上漲185.18點。外資呈現連4買，今天更加大力道，買超金額擴大至368.78億元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.37元，上午盤勢略顯膠著，但午後外資啟動匯入，漲幅穩步擴大，突破近半個月的區間，挺進31.2元價位，盤中最高觸及31.224元。

新台幣今天同步收周線，本周累計升值1.5角或0.48%，周線連2升。

外匯交易員直言，今年下半年以來，新台幣走勢都是由外資主導，熱錢持續流出，導致匯價跌跌不休，不過本周外資站在台股買方居多，推動股匯齊揚。

今天新台幣擺脫近日盤整區間，站上31.2元，外匯交易員認為，短線先關注2件事，一是台股是否繼續上攻，重新挑戰28000點，如果台股漲勢延續，吸引外資流入，有助於新台幣擺脫低迷貶勢；二是美國聯準會利率決策會議下周出爐，會後聲明偏鴿還是偏鷹，將牽動市場情緒。

