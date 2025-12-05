匯市干預數每季揭曉 央行明年1月公布今年第3季資料

中央銀行11月14日晚間發布與美國財政部匯率議題聯合聲明，引發金融圈熱議。央行外匯局今天首度公開幕後過程，外匯局局長蔡烱民表示，美國財政部與主要貿易夥伴多有討論，台灣則是自今年第2季起陸續溝通匯率議題，雙方敲定按季發布干預匯市金額等資料，台灣預計明年1月公布今年第3季干預數。

央行於11月14日晚間發布與美國財政部匯率議題聯合聲明，內容指出，與美國財政部已就匯率議題達成共識，經與美方磋商後，央行承諾干預匯市金額等資料的發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

蔡烱民表示，美國財政部定期發布匯率報告，也關切主要貿易夥伴的匯率政策，這2件事情多少有關聯，美國財政部持續與貿易密切往來的國家進行相關討論，近期已與6國發布聯合聲明，除了台灣，還有日本、韓國、瑞士、泰國、馬來西亞。

蔡烱民接著表示，台灣方面，今年第2季以來，央行陸續與美國財政部展開溝通，雙方達到共識後，便以新聞稿的方式發布聯合聲明。

外界關切，台美聯合聲明發布時間點早於美國財政部下半年度的匯率政策報告，兩者是否有關聯。

蔡烱民表示，發布的時間點並無特殊考量，主要視雙方溝通進度；按照以往經驗，美國財政部下半年公布匯率政策報告的時間多在10月、11月，不過以日本、韓國為例，9月分別與美國發布聯合聲明，這離匯率政策報告發布時間還有點距離，顯見「不是為了匯率報告做聯合聲明」。

根據台美聯合聲明內容，台灣央行應按季揭露干預匯市金額等資料。蔡烱民說明，原則上是1月、4月、7月、11月公布，明年1月將公布今年第3季干預匯市的數字；至於公布方式，央行內部還在討論，但下個月就會開始進行。

至於美國財政部發布匯率政策報告時間點，蔡烱民說，可能受到美國政府先前關門影響，進度才會略有延遲。