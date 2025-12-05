外資11月撤退匯市金額揭曉 央行最新統計外資當月匯出量110億美元

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行最新統計數據顯示，11月外資匯出金額共110億美元。圖／本報資料照片
央行最新統計數據顯示，11月外資匯出金額共110億美元。圖／本報資料照片

中央銀行今（5）日公布最新外匯存底統計，11月底我國外匯存底金額為5997.91億美元，較上月底減少4.06億美元。央行外匯局長蔡炯民說明，11月外資匯出力道較大，央行有進場調節，統計11月外資匯出金額共110億美元。

對於11月的匯市狀況，蔡炯民形容，11月「沒有失序，但有供需失衡！」蔡炯民指出，由於11月有幾天外資匯出量大，因此央行有進場作一些調節。

所謂的供需失衡，主要是指外資從台股獲利了結之後，為了將資金匯出，因此有幾天對美元需求較大，所以央行才進場賣匯，整體而言，外匯存底減少4億美元。外資賣超3千多億台股，是3月賣超5千多億元以來、賣超最多的一個月份，當月也曾有130億美元的外資匯出量，當時央行也曾有進場賣匯。

對於聯準會換主席之後的降息政策，蔡炯民指出，聯準會應仍會看整個經濟情勢來決定貨幣政策，而且聯準會將以理事投票來決定是否降息，他認為即使鴿派的哈塞特出任聯準會主席機率最高，但聯準會仍會依經濟狀況來決定是否降息。

台幣匯率雖會受國際美元走勢影響，但資金移動影響仍很大，外資來台投資股票、加碼或者減碼持股，也會有一定的影響。台幣匯率變動，不只在於台美利差影響。

至於壽險業會計制度修正之後對避險和NDF的價格影響，蔡炯民指出，仍在於利差和市場的預期，他坦言，壽險業會計制度修正之後，的確在NDF交易來自壽險業的避險量減少，但國內投信避險仍會有NDF需求；蔡炯民也觀察，NDF即使短期會受預期心理影響，有大幅的變動，但中長天期的NDF，或是過了一段時間再去檢視，會發現NDF所反映的價格和當時所預期的匯率走勢並不一致，甚至是反向。

