永豐金控科技年會今登場 二大AI互動產品首度登場

為展現AI金融科技創新成果，首屆「2025永豐金控科技年會」今日登場，公開永豐金控在AI應用上的階段性成果與未來布局，會中首次嘗試將兩款專為實體場景設計的AI互動產品：「永豐iWish」與「永豐智投」帶到現場，由永豐內部技術團隊與業務主管共同揭示兩項產品的技術原理與應用場景，並讓參與者能親身感受未來金融場景的樣貌。

永豐金控董事長陳思寬指出，AI成為金融服務的基本語言，能讓服務更為主動理解及靠近人，過去金融業提供的是產品，透過AI提供的則是被理解的感受，掌握客戶的習慣及需求，在對的時間用對的方式，更精準、即時服務客戶。她強調，未來會持續運用AI，把複雜變簡單，把困難變輕鬆，讓客戶都有更有溫度的服務。

今年的年會現場共400人參與，其中，永豐金控科技長張天豪分享永豐近年的AI願景與行動。他指出，今年永豐啟動更全面的AI推動計畫，透過Agent模組化、知識結構化與系統API化，加上人才培育、運算基建與全方位安全防護，打造可快速擴展的「永豐AI宇宙」，洞悉客戶需求、提供即時服務，持續落實以客戶為中心的「智慧金融」。

本次年會並集結多位國際級講者，以全球視角剖析AI趨勢與金融業實務落地。台灣微軟首席技術長花凱龍，分享全球與台灣金融業的AI布局與應用現況、數位政策與責任治理；輝達（NVIDIA）資深解決方案架構師李正匡則解析生成式AI的技術演進，如何運用開源套件簡化Agent開發、提升效能並降低開發工作量；永豐金控集團Amret PLC.CDIO Sajjad Khan，則暢談資料與AI在金融業的價值與應用。

會中展現的「永豐iWish」為永豐銀行以生成式AI為核心，推出全台首創的對話式金融服務，顛覆傳統交易流程，讓客戶透過單一介面即可輕鬆完成存款、提款、轉帳及匯款，並支援語音、文字、圖片三種互動方式，帶來自然流暢且個人化的金融體驗。「永豐智投」則透過多代理系統，極大縮減投資研究資料收集時間，提升分析深度與報告品質，透過AI與金融專業的緊密合作，持續推動金融服務與投資決策的創新升級，展現永豐在智慧金融領域的領先地位。