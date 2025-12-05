一卡通啟用LINE MINI App連結 方便用戶以熟悉的介面交易

一卡通公司5日宣布升級服務，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App。持續提供720萬iPASS MONEY用戶熟悉的支付體驗，可透過LINE錢包介面，繼續使用iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等核心功能，並新增多項貼近生活的新服務。

點選在LINE錢包中iPASS MONEY的合作版位，引導用戶將LINE帳號綁定iPASS MONEY電支帳戶，綁定後只要用手機號碼登入即啟用LINE MINI App，保留原有的帳戶完整功能，新增可跨電支機構付款的TWQR、超過8,200項生活繳費項目。另提供票卡加值、月票購買等儲值卡功能，滿足通勤族的需求，服務更貼近民眾生活使用習慣。

一卡通公司表示，原LINE Pay中的iPASS MONEY服務已進行調整，今年12月31日前僅保留LINE Pay錢包中「好友轉帳」與「提領」功能。

一卡通董事長廖泰翔表示，iPASS一卡通涵蓋轉帳、消費、繳費及搭車四大生活場景，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App，讓用戶延續熟悉的支付體驗，更將功能覆蓋至更多面向。

一卡通表示，即日起至12月 31日前，凡首次啟用LINE MINI App立即享最高價值1,000元的優惠券大禮包，包含萊爾富100元、AsiaYo 500元、環球購物中心200元、yoxi 100元、美廉社及加油站各50元等超值優惠券，若繳費任一筆還可加碼獲得30元可全通路適用的優惠券回饋，所有優惠券都會存放在iPASS MONEY的獨立APP中，消費後隔日即可兌換領取回饋金，並有抽獎活動。