凱基銀行推「OBU美元高利定存」限時優惠 最高享年利率6.5％

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基銀行推出「OBU美元高利定存」限時優惠方案，最高享年利率6.5％。凱基銀行／提供
為協助客戶資金需求，凱基銀行特別針對OBU客戶推出專屬的2個月天期「美元高利定存」限時優惠專案。即日起至12月31日止，單筆定存30萬美元可享年利率6%、50萬美元享年利率6.25%、100萬美元則可享最高年利率6.5%，協助客戶不僅有更好的資金操作靈活度，還提前掌握短期利率機會。

凱基銀行表示，客戶開立OBU帳戶，不僅可享有存款利息及境內結構型商品（SI）交易所得免扣繳稅負等稅務優惠，若選擇在本行開戶，相關申請流程將更為精簡，有助於提升跨帳務資金調度的效率。此外，目前市場針對OBU客群的外幣高利定存專案相對有限，多數銀行優惠以一般DBU客戶為主，或有些甚至未開放OBU帳戶承作；另凱基銀行本次推出的OBU美元高利定存年利率6.5%也優於同業。

凱基銀行說明，本次推出的OBU「美元高利定存」優惠專案，特別為海外帳務與跨境資金需求量身打造，不僅利率最高達6.5%，更可搭配OBU帳戶整合多幣別存款、跨境轉調與資金管理等功能，使客戶在同一帳戶內即可兼顧收益、流動性與全球資產配置效率。同時，凱基銀行也提供多元海外金融商品，包括海外債券ETF、境外未註冊基金等，協助客戶靈活進行全球資產配置，滿足不同階段的理財需求。

凱基銀行未來將持續依據國際市場環境與客戶需求，推出更多具吸引力的OBU金融產品與跨境資金管理方案，協助客戶更有效率的規劃全球資產配置，穩健創造收益同時累積資產。

凱基銀行 定存 債券 ETF

