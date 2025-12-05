公股人壽聯手共推「愛無敵詐無畏」 完成測驗抽超商咖啡券

面對AI詐騙手法不斷翻新，合作金庫人壽、第一金人壽與臺銀人壽三家公股人壽聯手發起「愛無敵•詐無畏」保險防詐線上推廣活動，從數位驗證、透明資訊到全民教育著手，攜手打造安全可信賴的保險環境，守護民眾的每一分保障，參與活動的民眾還有機會免費喝咖啡。

AI語音詐騙、假投保電話、偽造保單層出不窮，詐騙已成為全民公敵。根據內政部刑事局統計，2024年全台詐騙案件突破12萬件，平均每天就有336件發生，財物損失高達502億元，是5年前的11倍。

令人憂心的是，受害者年齡層正逐漸下移，年輕族群成為詐騙集團的新目標，其中「假投資」、「假保險」更是最新陷阱。警方分析，近期保險詐騙主要有四大新手法：

一、銷售地下或境外保單；詐騙者以「境外投資」為名，兜售無核准的保單。民眾誤以為購買合法商品，實際上保單並不具任何保障效力。

二、假冒保險公司客服；透過簡訊、社群平台或偽造官網發送「理賠加速」、「優惠方案」訊息，引導民眾點擊連結或輸入個資，最終導致金錢損失。

三、利用保單借款誘投資；不少人持有儲蓄型或投資型保單，詐騙集團看準這點，誘導受害者解除保單或質押借款再投入號稱「高報酬投資」，最後血本無歸。

四、理賠前要求繳費；犯罪分子假借理賠手續之名，要求先繳「稅金」、「加速理賠費用」，這類先收款詐騙手法十分常見。

三家公股人壽表示，防詐不僅是保護個人財產，更是企業社會責任的一環。為此，公股人壽將防詐教育納入ESG行動方案，透過舉辦講座、社群推廣及與金管會合作，共同建立安全透明的金融交易環境。

「保險不只是金融商品，更是社會信任的象徵。」公股人壽強調，在詐騙手法層出不窮的時代，提升防詐意識已是自我保障的第一步。三大公股人壽希望藉由聯合行動，讓保險回歸初衷，成為安心盾牌而不是詐騙陷阱。

合作金庫人壽、第一金人壽與臺銀人壽合力推廣保障概念已持續6年，自2021舉辦「愛無敵，債無畏」房貸壽險線上推廣活動，屢創高人氣，成功讓「將房貸轉化為保障」的觀念深入人心。2024年更延伸至「綠色金融小學堂」，推廣ESG與金融永續，獲得社會各界熱烈回響。

今年，三家公股壽險公司再度攜手推出「愛無敵•詐無畏」線上活動，以輕鬆互動的方式推廣保險防詐知識，打造全民防詐新盾牌。活動自12月4日至31日，民眾只要上網完成防詐測驗，就能讓自己與家人遠離詐騙風險，還有機會抽中便利商店咖啡券100名。