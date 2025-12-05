讓「善意」成為力量 富邦金控四大類志工挺台灣

讓善意成為力量！富邦金控為落實企業對公益事務之參與，提升社會影響力，於今年正式成立「有志一同ᵀᴹ」公益平台，整合集團資源，擴大召集「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工，以更加有組織、有系統且具主題性的方式為社會注入正向力量。

志工「邦手」身影遍及各地，不只前進離島金門、澎湖高中校園分享金融知識，更有150位賽事志工實際投入田中馬拉松。適逢國際志工日，回顧2025年富邦志工服務成果，服務人次達6,100人次，志工服務時數逾2.8萬小時，較2024年總志工服務時數成長27%，具體實踐與社會共好承諾。

富邦金控董事長蔡明興表示，秉持「正向力量 成就可能ᵀᴹ」品牌精神，富邦致力讓金融業更有溫度。透過打造創新公益模式，提供志工假及相關資源支持，富邦希望讓更多同仁成為志工「邦手」，以行動守護台灣。另一方面，志工服務不僅是回饋社會，也是員工自我成長的契機，讓「邦手」們在公益服務中，與受助對象一起探索生命的價值，體驗共好。

「有志一同ᵀᴹ」公益平台聚焦「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工，在「金融志工」方面，富邦發揮核心職能優勢，今年已號召超過2百位同仁擔任金融講師，前進多達85間學校舉辦教育活動，推廣金融知識提升。

針對高中職，富邦金控與104人力銀行攜手合作，分享數位金融人員、理財專員、保險理財顧問、證券營業員4大職務，帶領學生探索金融業職場真實樣貌，10月至今已完成23場課程，更前進離島金門、澎湖，吸引超過千名學生參與。另外，為了讓國中、國小學童能更容易理解金融理財重要性，富邦不只特地幫志工規劃10小時的校園講師訓練，更自製教材，整合人壽、銀行、產險、證券四類金融商品特性，協助偏鄉孩童培養正確金融觀念。

在「賽事志工」方面，富邦身為最熱愛運動、擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一，持續號召志工團前進世壯運、田中馬拉松等重要賽事，今年以來已有五百餘位志工投入。其中，為了服務跑者，許多馬拉松賽事需要凌晨集合，仍不減富邦「邦手」們的熱情響應，名額釋出即秒殺！

此外，富邦更提倡運動平權，與中華視障路跑運動協會合作推動「視障陪跑員計畫」，目前有超過40位同仁參與，過半數完成40小時練跑，而即將在12月21日展開的馬拉松年度盛事－臺北馬拉松賽道，也將出現富邦首批「正式陪跑員」陪伴視障選手參賽。

在「環境志工」方面，富邦秉持Run For Greenᵀᴹ計畫精神，在達成5年10萬顆樹目標後，持續邀請同仁在花蓮、台中等地協助台灣山林復育協會進行在地原生樹種植樹或育苗等志工服務，幫助地方生態復育。

在「陪伴志工」方面，「有志一同ᵀᴹ」公益平台特別開發數位志工服務機會，讓同仁不再受到時空限制，即使回到家中也能做志工。其中，「電子書校對」是與台北市視障者家長協會合作，透過線上文字校對，接力完成一本書籍校對工作，支持視友閱讀平權；今年以來富邦志工服務時數逾1,450小時，是貢獻協會最多服務時數的企業。

適逢國際志工日，富邦金控繳出亮眼的志工服務成績單，以行動展現對社會的關懷，同時鼓勵更多企業參與志工活動，讓善意成為台灣最美麗的風景。