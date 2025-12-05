快訊

國泰世華銀行邁向 AI 民主化 領先業界打造員工 AI 自助平台

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰世華銀行領先業界，推出員工AI輔助工具平台GAIA STUDIO，圖為同仁實際操作，以GAIA STUDIO開發的「行銷知識助手」。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行領先業界，推出員工AI輔助工具平台GAIA STUDIO，圖為同仁實際操作，以GAIA STUDIO開發的「行銷知識助手」。圖/國泰世華銀行提供

國泰金控（2882）甫於「2025國泰金控技術年會」發表「生成式AI技術框架GAIA 2.0」，宣告GAIA已正式邁向「AI Agent」的新世代應用，旗下國泰世華銀行打造「GAIA STUDIO 員工AI自助平台」，以視覺化介面與Low-Code/No-Code(低程式碼/無程式碼)開發方式，賦能全行員工以低技術門檻設計專屬AI解決方案，優化日常辦公內容及專案流程，至今已催生近50項AI應用，今年度更獲得六個海內外獎項肯定。

國泰世華以穩健策略推進AI發展，國泰世華銀行數據長梁明喬表示，生成式AI已成為金融業的創新競爭力，對於高度複雜的新興應用，國泰世華透過前期概念性專案驗證（POC），確保資訊的正確與安全。

在日常工具與創新實踐上，則以推動全行AI「民主化」（AI Democratization）為目標，透過「賦能員工」、「全行開發」的核心策略，打造行內專屬的AI自助平台，降低員工使用門檻，即使沒有技術背景、不會寫程式，員工也能在AI引導下，快速生成符合所需業務情境的專屬工具。

國泰世華將持續研究、開發，優化功能，並透過內部競賽、AI應用創作者交流等活動，將AI工具深入各類業務，讓創新自然融入每一個工作流程。

GAIA STUDIO為機構級AI開發平台，整合內部AI模型的控制中心（Model Hub），提供Gemini、OpenAI等豐富的語言模型架構；平台亦同時串接專屬知識庫，結合可增強檢核AI生成資料正確性的RAG技術1，確保生成內容正確性。此外，平台亦搭載國泰世華自研的AI護欄（Guardrails），可避免機敏資訊外洩，並防止生成式AI產生不當內容，讓GAIA STUDIO在安全、效率與治理完整性上，皆達到機構級標準。使用者僅需於平台上輸入需求，或使用模組化的軟體元件，即可輕鬆開發AI應用工具。

國泰世華GAIA STUDIO平台已催生近50項AI應用，涵蓋文書處理、創意構思、知識檢索與資料整合等功能，不僅提升辦公效率，也改善員工數位體驗，並持續開發和規劃如「總務」、「法務」等多元場景助手應用。以開發完成的「行銷知識助手」為例，透過牌卡式AI對話，協助行銷人員快速掌握專案流程、通路重點與歷史案例，並串連上架平台功能，讓各項行銷專案規劃與執行更精準。

國泰世華GAIA STUDIO平台的誕生不僅提升辦公效率、改善員工數位體驗，更榮獲國內外眾多獎項肯定，展現領先業界的創新實力。展望未來，國泰世華將持續導入並開發更多的AI服務與工具，以穩健、具前瞻性策略，持續推動AI技術導入數位金融發展，並將 AI倫理與風險管理納入內部課程，打造更普及、更豐富的AI文化。

國泰世華銀行舉辦內部AI prompt應用競賽，鼓勵同仁強化交流，激盪創新應用，以多元形式推動「全行AI民主化」。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行舉辦內部AI prompt應用競賽，鼓勵同仁強化交流，激盪創新應用，以多元形式推動「全行AI民主化」。圖/國泰世華銀行提供

