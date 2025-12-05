和LINE不分手固樁用戶 一卡通宣布推出LINE MINI App

LINE Pay 的錢包LINE Pay MONEY已在本周三上線，由於未來將不能直接在LINE Pay上使用一卡通的iPASS MONEY，一卡通也展開對iPASS MONEY用戶的固樁，避免LINE Pay族將錢包裡的儲值金額移轉至LINE Pay MONEY導致iPASS MONEY用戶資金快速萎縮。

一卡通公司已在今日再宣布，升級服務啟用 iPASS MONEY 的 LINE MINI App，繼續提供在LINE錢包介面可使用iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等核心功能。

iPASS MONEY已累積到720萬用戶，其中LINE Pay的轉帳功能在iPASS MONEY累積用戶上更居功闕偉，也使得當iPASS MONEY從明年1月1日起不能再於LINE Pay上使用轉帳功能之後，iPASS MONEY即嚴陣以待。而一卡通宣布啟動的LINE MINI App，讓用戶可以繼續在所熟悉的LINE錢包介面，繼續透過iPASS MONEY來轉帳，一卡通也希望藉此固樁客戶，不要因為LINE Pay的轉帳換成由LINE Pay MONEY執行之後而轉檯。

對於使用方式，一卡通說明，只要點選在LINE錢包中 iPASS MONEY的合作版位，會引導用戶將LINE帳號綁定iPASS MONEY電支帳戶，綁定後只要用手機號碼登入即可快速啟用LINE MINI App。

一卡通董事長廖泰翔表示，iPASS一卡通支付涵蓋轉帳、消費、繳費及搭車四大生活場景，啟用 iPASS MONEY的LINE MINI App，不僅成功讓用戶延續熟悉的支付體驗，更將功能覆蓋至更多面向。一卡通也強調，iPASS MONEY 的 LINE MINI App 不僅保留原有的帳戶完整功能，還新增可跨電支機構付款的TWQR 、以及超過 8200 項生活繳費項目，並因應通勤族的需求，另提供票卡加值、月票購買等儲值卡功能。

在服務調整與用戶權益保障方面，一卡通公司也強調所有用戶原帳戶的錢包都在，LINE好友轉帳也能於明年繼續使用。只要啟用 iPASS MONEY的 LINE MINI App並以手機號碼登入iPASS MONEY新的APP，即可繼續使用所熟悉的錢包、轉帳及繳費功能；至於原LINE Pay中的 iPASS MONEY 服務即日起將進行調整，於本月底之前僅保留LINE Pay 錢包中「好友轉帳」與「提領」功能。

為能固樁用戶不流失，一卡通也加碼回饋優惠全力一拚，並限期以年底轉換日之前首次啟用LINE MINI App的用戶為加碼優惠對象，祭出最高價值1000元的包含萊爾富100元、AsiaYo 500元、環球購物中心200元、yoxi 100元、美廉社及加油站各50元等超值優惠券在內的「優惠券大禮包」，所有優惠券都會存放在iPASS MONEY的獨立APP中，且消費後隔日即可兌換領取回饋金，且筆筆付款還提供抽獎，包括最新iPhone 17 Pro 512G、Samsung三星Galaxy Watch6等新款旗艦手機均為獎項。