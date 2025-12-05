一卡通服務再升級！宣布啟用 iPASS MONEY 的 LINE MINI App

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／ 高雄即時報導
一卡通iPASS MONEY在LINE MINI App 服務再升級，輕鬆連結你熟悉的錢包、轉帳及繳費功能。照片／一卡通提供
一卡通iPASS MONEY在LINE MINI App 服務再升級，輕鬆連結你熟悉的錢包、轉帳及繳費功能。照片／一卡通提供

一卡通公司為持續提供 720 萬 iPASS MONEY 用戶熟悉的支付體驗，5日宣布升級服務，啟用 iPASS MONEY 的 LINE MINI App。讓廣大用戶得以透過 LINE 錢包介面內，繼續享受iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等核心功能，並新增多項貼近生活的新服務。

該公司指出，點選在 LINE 錢包中 iPASS MONEY的合作版位，會引導用戶將 LINE帳號綁定 iPASS MONEY電支帳戶，綁定後只要用手機號碼登入即可快速啟用LINE MINI App。 iPASS MONEY 的 LINE MINI App 不僅保留原有的帳戶完整功能，還新增了可跨電支機構付款的TWQR 、以及超過 8,200 項生活繳費項目。另提供票卡加值、月票購買等儲值卡功能，滿足通勤族的需求，服務更貼近民眾生活使用習慣。

一卡通公司也再度強調所有用戶原帳戶的錢包都在，LINE好友轉帳也能於明年繼續使用。只要啟用 iPASS MONEY的 LINE MINI App並以手機號碼登入iPASS MONEY新的APP，即可繼續使用你熟悉的錢包、轉帳及繳費功能。原LINE Pay中的 iPASS MONEY 服務即日起將進行調整，於114年12月31日前僅保留LINE Pay 錢包中「好友轉帳」與「提領」功能。

一卡通董事長廖泰翔表示，「iPASS一卡通豐富多元的支付服務，涵蓋轉帳、消費、繳費及搭車四大生活場景，啟用 iPASS MONEY的LINE MINI App，不僅成功讓用戶延續熟悉的支付體驗，更將功能覆蓋至更多面向。未來，我們將持續以用戶需求為核心，建構完善且與時俱進的金融服務生態圈。」

而為感謝 iPASS MONEY用戶的支持，並鼓勵民眾體驗iPASS MONEY全新的LINE MINI App服務，即日起至12月 31日前，凡首次啟用LINE MINI App立即享最高價值1000元的優惠券大禮包，包含萊爾富100元、AsiaYo 500元、環球購物中心200元、yoxi 100元、美廉社及加油站各50元等超值優惠券，若繳費任一筆還可加碼獲得30元可全通路適用的優惠券回饋，所有優惠券都會存放在iPASS MONEY的獨立APP中，消費後隔日即可兌換領取回饋金。

活動期間筆筆付款還有機會抽中最新iPhone 17 Pro 512G、Samsung三星Galaxy Watch6及一卡通綠點等多項好禮，呼籲用戶把握限時回饋，更多活動詳情可至iPASS一卡通官網查詢。

