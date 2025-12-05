敦南商圈開發商機來了 土銀公開評選都更實施者 375坪商機可期

台北市精華地都更案來了！土地銀行首次釋出敦南商圈都更案並舉辦招商說明會，該案鄰近松山運動中心、臺北小巨蛋等精華地段，商機可期，評選公告期間為12月2日起至2026年4月2日止。

因應國家都市更新政策，土地銀行首次辦理公開評選「臺北市松山區延吉段三小段687地號等2筆土地都市更新」實施者，該案坐擁敦化南路首號之燙金門牌，鄰近臺北小巨蛋、臺北體育園區、松山運動中心、中崙市場，距捷運綠線臺北小巨蛋站僅500公尺，具備交通條件優異、生活機能完備及明星學區等商業潛力。

同時，該案基地形狀方整，面積約1,242平方公尺（約375.7坪），使用分區為敦化南北路特定專用區（A區），法定容積率為355.73％，設有容積獎勵50％及容積移轉40％等機制，開發效益值得期待。

此外，該案產權地主僅三人，包含財團法人土地改革紀念館、財團法人中國地政研究所及土地銀行，因土地銀行持有面積占94.36％，都更實施者僅須協助整合兩位地主，產權相對單純。

土地銀行指出，該案在前次發展商機說明會已吸引三十多家廠商參與，本次招商說明會預計於12月22日舉辦，評選公告期間為12月2日起至2026年4月2日止，經評選出都更實施者並完成簽約後，都更實施者須依序取得土地與建物所有人同意書、提送事權計畫審閱、申請都更審議、申請執照等程序始得動工，歡迎投資人蒞臨招商說明會交流或參考土地銀行官網公告訊息。

土地銀行身為國營不動產專業銀行，響應政策開辦承作都市更新融資業務，截至10月底，已承作都市更新融資及屬縣市政府核定危老重建計畫融資合計約3,110餘億元，居八大公股銀行之首。在綠色金融、淨零排放之國家政策目標下，土銀除鞏固不動產金融領導地位外，亦積極辦理政策專案貸款、綠色融資及推廣永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、臺電供應商融資等業務，致力成為社會最值得信賴的金融夥伴。