國泰世華銀行攜手資誠發布《2025臺灣全民財務健康關鍵報告》

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行攜手資誠企業管理顧問公司，正式發布《2025臺灣全民財務健康關鍵報告》，打造台灣金融業唯一接軌聯合國財務健康衡量方法的檢測平台。圖為國泰世華銀行副總李鼎倫（中）、資誠企業管理顧問公司執行董事陳念平（左）、國泰世華銀行協理鄭凱中 （右）。（國泰世華銀行/提供）
為全面剖析國人財務健康狀態，協助民眾掌握自身財務體質，並提出財務健康促進方案，國泰世華銀行12月4日攜手資誠企業管理顧問公司（PwC），發布《2025臺灣全民財務健康關鍵報告》。延續2023年研究基礎，打造台灣金融業唯一接軌聯合國財務健康衡量方法的調查報告，透過超過三萬份樣本，深入剖析台灣民眾的財務健康狀況，並從日常生活收支、風險抵抗力、財務信心、財務規劃及心理富足五大構面進行分析；今年度調查結果顯示，台灣全民財務健康平均分數為56.9分，較2023年下滑2.3分，顯示民眾在面對經濟不確定性與市場波動時，財務韌性不足。

調查進一步發現，風險抵抗力與財務信心是下降最明顯的構面。其中，34歲以下族群的「風險抵抗力」平均下降12個百分點，顯示年輕世代在儲蓄習慣與緊急應變能力上相對薄弱，亟需建立更穩健的財務基礎。此外，近半數民眾認為自己在面對重大金融衝擊時準備不足，且整體金融知識與投資信心呈現下滑趨勢。

財務信心方面也普遍下滑。全球政經局勢動盪產生的市場波動與金融商品複雜度提升，使民眾在投資決策上更趨保守，甚至有部分族群完全停止投資，轉而持有現金以降低風險。這次報告也揭示退休準備不足的隱憂，除退休後預估每個月生活所需花費從2023年的4.9萬上升到2025年的6.1萬，更有高達 82% 的未退休民眾低估了退休後實際可能所需的生活開支，遠低於已退休者實際每個月的花費 7.2萬元。顯示多數人對未來財務需求缺乏精準評估。

值得一提的是，報告亦顯示，財務健康表現優異的民眾，普遍具備三項關鍵特質。首先，他們擁有定期檢視財務狀況的習慣；其次，持續參與市場並採取多元投資配置，能顯著提升財務健康分數，相較僅儲蓄或單一投資商品者，分數差距更為明顯。最後，金融知識與工具運用能力也是關鍵，熟悉金融商品與風險概念、善用AI工具與專業諮詢服務的族群，財務健康分數表現更佳，顯示持續學習與科技應用已成為提升財務韌性的核心動力。

資誠企業管理顧問公司執行董事陳念平指出，「本次調查回收超過三萬份有效樣本，確保結果更貼近真實財務狀況，並從五大構面切入，依據分數區分財務健康九大類型 2 ，協助民眾從『現在』與『未來』兩個面向檢視自身財務狀態，提供具體改善方向。」

國泰世華銀行副總經理李鼎倫表示，「國泰世華銀行持續推動全民財務健康，希望引領社會重視財務韌性與金融素養。全球市場波動、地緣政治風險及數位虛擬資產興起，讓財務決策更具挑戰，因此我們希望不僅單純的提供金融服務，更致力推動全民財務健康，鼓勵民眾花10分鐘進行檢測，了解自身的財務健康狀況，設定屬於自己的促進方案，打造更有韌性的幸福生活。」

國泰世華在臺灣擁有超過一千萬名客戶，作為金融業領導者，肩負重要社會責任，為協助民眾強化財務體質，提出財務健康促進三步驟，包括透過檢測平台檢視你的財務健康、取得財務健康報告與開始財務健康促進行動。民眾可透過「國泰世華財務健康促進網站」，僅需10分鐘即可完成財務健康檢測，並獲得專屬報告與建議行動方案，打造屬於自己的穩健的財務生活。

立即體驗「財務健康檢測平台」，請按此

國泰世華 生活

