尤昭文提「PE 養資產、REITs 接棒」策略 第一金投信試車中

因應台灣步入超高齡社會，長照需求殷切，投信投顧公會理事尤昭文呼籲，政策端宜加速推動 REITs 法案，打造「PE 養資產、REITs 接棒」的一條龍資本市場循環，以厚植台灣基礎建設及新經濟資產的長期投資能量。新經濟的資產是吾以靠PE（私募基金）去培養和開發。

尤昭文提出「PE 養資產、REITs 接棒」策略，並以第一金投信團隊試點，該團隊目前正投入冷鏈倉儲開發，規劃約 9 萬坪樓地板面積，並以外資 PE 資金啟動專案，待資產成熟且 REITs 法制上路後，將在三至五年內轉入 REITs 市場，以實踐資產循環，活化台灣整體資本市場。

尤昭文指出，國泰資本過去曾投資資料中心、廢棄物處理、物流廠與農業基建等多項資產，已證明長期資金參與基礎建設具有可行性。他強調，透過專業資產管理公司如 PE 基金進行投資，不僅能分散單一項目的風險，也能有效處理新建期常見的進度與預算追加挑戰，這是壽險業自行投資較難掌握的環節，更有助於吸引壽險與外部資金投入。

尤昭文強調，台灣退休金規模高達約 9 兆元，加上郵政儲金與國發基金，都是有潛力進入基礎建設領域的長期資金來源，建議政府應同步推動鬆綁相關規範，讓更多長天期資金能參與投資。

在 REITs 立法方面，REITs 法案推動已歷時三、四年，目前已獲跨黨派支持並列為下會期優先法案，市場對通過深具信心。新法將針對過往外界對炒作疑慮的問題進行制度性調整，並建立清晰透明的架構。尤昭文表示，REITs 不僅是投資工具，更是基礎建設的重要退場機制，能讓 PE 基金等前期承擔風險的投資者在資產進入穩定收益期後順利實現價值，亦能促進資本市場分層、吸引更多投資人尋找具潛力的資產。