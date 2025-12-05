快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

尤昭文提「PE 養資產、REITs 接棒」策略 第一金投信試車中

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

因應台灣步入超高齡社會，長照需求殷切，投信投顧公會理事尤昭文呼籲，政策端宜加速推動 REITs 法案，打造「PE 養資產、REITs 接棒」的一條龍資本市場循環，以厚植台灣基礎建設及新經濟資產的長期投資能量。新經濟的資產是吾以靠PE（私募基金）去培養和開發。

尤昭文提出「PE 養資產、REITs 接棒」策略，並以第一金投信團隊試點，該團隊目前正投入冷鏈倉儲開發，規劃約 9 萬坪樓地板面積，並以外資 PE 資金啟動專案，待資產成熟且 REITs 法制上路後，將在三至五年內轉入 REITs 市場，以實踐資產循環，活化台灣整體資本市場。

尤昭文指出，國泰資本過去曾投資資料中心、廢棄物處理、物流廠與農業基建等多項資產，已證明長期資金參與基礎建設具有可行性。他強調，透過專業資產管理公司如 PE 基金進行投資，不僅能分散單一項目的風險，也能有效處理新建期常見的進度與預算追加挑戰，這是壽險業自行投資較難掌握的環節，更有助於吸引壽險與外部資金投入。

尤昭文強調，台灣退休金規模高達約 9 兆元，加上郵政儲金與國發基金，都是有潛力進入基礎建設領域的長期資金來源，建議政府應同步推動鬆綁相關規範，讓更多長天期資金能參與投資。

在 REITs 立法方面，REITs 法案推動已歷時三、四年，目前已獲跨黨派支持並列為下會期優先法案，市場對通過深具信心。新法將針對過往外界對炒作疑慮的問題進行制度性調整，並建立清晰透明的架構。尤昭文表示，REITs 不僅是投資工具，更是基礎建設的重要退場機制，能讓 PE 基金等前期承擔風險的投資者在資產進入穩定收益期後順利實現價值，亦能促進資本市場分層、吸引更多投資人尋找具潛力的資產。

資本市場 REITs

延伸閱讀

黃仁勳非「可信來源」！美參院跨黨派提案 禁輝達先進晶片銷陸

國泰金總座李長庚獻策 保險投入長照可採REITs模式

川普簽台灣保證實施法案 分析：時機重於實質內容

中國抹黑台灣保證實施法案 外交部：凸顯霸權心態

相關新聞

預售買氣回來了 代銷龍頭單月收入破3億、4案賣最好

預售市場好轉了？代銷龍頭海悅（2348）表示，代銷收入自8月逐步回穩逾2億元以上，11月代銷收入更達3億元。目前海悅全台...

敦南商圈開發商機來了 土銀公開評選都更實施者 375坪商機可期

台北市精華地都更案來了！土地銀行首次釋出敦南商圈都更案並舉辦招商說明會，該案鄰近松山運動中心、臺北小巨蛋等精華地段，商機...

尤昭文提「PE 養資產、REITs 接棒」策略 第一金投信試車中

因應台灣步入超高齡社會，長照需求殷切，投信投顧公會理事尤昭文呼籲，政策端宜加速推動 REITs 法案，打造「PE 養資產...

國泰世華銀行攜手資誠發布《2025臺灣全民財務健康關鍵報告》

為全面剖析國人財務健康狀態，協助民眾掌握自身財務體質，並提出財務健康促進方案，國泰世華銀行12月4日攜手資誠企業管理顧問...

3,100張門票一小時內完售 元富證券攜「巨人傑」推出2026年度重磅講座

台新新光金控旗下元富證券日前宣布，攜手台股傳奇交易者—巨人傑，將於 2026年1月11日在TICC台北國際會議中心舉辦年...

年關救星！勞保紓困貸款來了 最高10萬元手機輕鬆辦

為協助勞工朋友度過經濟難關，土地銀行配合勞動部辦理2026年度「勞工保險被保險人紓困貸款（勞保紓困貸款）」，自12月15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。