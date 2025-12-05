年關救星！勞保紓困貸款來了 最高10萬元手機輕鬆辦

為協助勞工朋友度過經濟難關，土地銀行配合勞動部辦理2026年度「勞工保險被保險人紓困貸款（勞保紓困貸款）」，自12月15日至明年1月2日開放申請，提供線上（12月15日上午8點起）、臨櫃（12月15日上午9點起）及郵寄方式（以申請期間郵戳為憑），每人最高貸款金額為10萬元。

土地銀行指出，勞保紓困貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，但必須同時符合三項條件，包括已參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款（或曾借貸已繳清）。

另外，勞保紓困貸款撥款時間為勞動部勞工保險局核准後的7個營業日內，土地銀行也提醒，若勞工朋友及早申請，多數可在農曆年前獲得款項，亦能透過個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，快速完成申辦手續。

土地銀行自2003年以來辦理勞保紓困貸款已邁入第23年，為提供更便利、快速的服務，土地銀行持續強化數位系統功能， 2025年度勞保紓困貸款案件共104,712件、貸款金額約104.58億元，其中超過99％案件為線上申請、自動撥款，充分展現數位化成效，並讓勞工朋友即時獲得貸款資金。

為掌握個人客戶市場，土地銀行不僅在勞保紓困貸款提供最佳服務，亦加碼信用卡、行動支付優惠，以台灣社會最值得信賴的金融夥伴為長期目標，依循「豐厚、和諧、熱誠、創新」理念，打造永續發展的未來。