預售買氣回來了 代銷龍頭單月收入破3億、4案賣最好

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永和大陳單元六都更案開工。圖／業者提供
永和大陳單元六都更案開工。圖／業者提供

預售市場好轉了？代銷龍頭海悅（2348）表示，代銷收入自8月逐步回穩逾2億元以上，11月代銷收入更達3億元。目前海悅全台銷售中個案與後續接案，合計總銷金額多達4,996億，將近5,000億元。

目前海悅手上北中南都有指標案，北北基部分，包括寶亞南工段、永和區「漢皇River Sky」、板橋區「新潤世界城」、泰山區「義泰信」、中和區「豐森大境」。桃竹苗有達麗台肥案、恆海慶華段與忠泰竹東台泥案。

台中市有「由鉅敘真」、「亞昕嶼森」與「鉅陞藏賦」，台南及高雄則有台南北區「國泰原美」、台南永康「聯上豐實」、台南科工段「聯上海悅超級城」、白天鵝/富悅新市案與達麗平實段等個案。

其中開案銷況相對佳有「漢皇River Sky」、「義泰信」、「豐森大境」與「國泰原美」等案。

海悅表示，「漢皇River Sky」為新北市「永和新生地（大陳地區）更新單元6公辦都更案」，基地面積達6,960坪，全案總銷金額約210億元，為漢皇集團深耕中永和房市33年的指標大案。

該案建築規劃以黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，並規劃綠帶與開放空間，同時提供公共化幼兒園與社會住宅，打造永和區嶄新的宜居環境，於近日進入營建工程期。

海悅透露，由於晶片大廠因應AI晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，預計在南科繼續投資興建3座2奈米廠，看好就業人口移入，為台南房市增添居住人口的剛性需求，海悅已超前布局南科房市。

海悅4日公布2025年11月合併營收為8.46億元，其中代銷收入為3億元，另外「南悅豐映」建案進入交屋尾聲，認列完工法收入5.46億元，合計共8.46億元，累計1-11月合併營收為65.72億元。

海悅 房市

