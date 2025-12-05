快訊

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

55歲男存2400萬從容退休 因三個失算「連滾帶爬找前部下」淪打工仔

中華郵政引領數位創新 榮獲財金公司三大獎

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

財金公司114年度金融資訊系統年會，中華郵政獲頒「跨行業務推展卓越獎」、「阻詐聯防貢獻獎」及「跨行服務創新獎」殊榮，由中華郵政副總經理藍淑貞代表領獎。中華郵政以客戶體驗及服務為核心的金融服務多元創新，再獲肯定，

藍淑貞表示，郵政創立逾百年，秉持不斷創新，打造多元、便利的郵政生活圈為發展願景，積極發展各項多元金融服務。為落實普惠金融，全國普設支局，且每一支局均設置ATM，提供各地民眾便利之服務。並提供網路郵局、網路ATM及行動郵局APP等數位通路，顧客可利用電腦或行動設備連結無線網路隨時隨地查詢郵務、儲匯、壽險資訊、金融理財及轉帳、消費、繳費等行動支付。

中華郵政長期攜手財金公司發展各項金融業務，包含「乘車碼」服務，客戶掃描乘車碼QR Code支付交通運輸工具車資等，落實智慧、友善之公共交通運輸服務。開辦「數位券」服務以優化數位金流及支付作業，提供客戶更多元、便捷的支付體驗，並積極投入金融防詐工作，配合主管機關滾動式調整及規劃相關事前、事中、事後的防範措施，保障客戶財產安全，提升民眾對於郵政服務的信賴。

中華郵政 數位 郵局

延伸閱讀

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

郵局伺服器異常「畫面一直轉圈圈」民眾擠爆櫃台等領普發1萬現金

郵局開放普發1萬臨櫃領現 首日分流湧27.3萬人

普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流

相關新聞

元富證券攜手「巨人傑」 推出講座 3,100張門票一小時內完售

台新新光金控旗下元富證券日前宣布，攜手台股傳奇交易者—巨人傑，將於2026年1月11日在台北國際會議中心舉辦財經講座《我...

新台幣開盤貶3.2分　為31.37元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.37元開盤，貶3.2分。

永豐金證券大戶豐 APP 再升級 九大資產一站掌握

TISA（退休投資帳戶）上線，為台灣民眾建立退休第三支柱，永豐金證券旗下自建數位財富管理APP「大戶豐APP」要幫民眾這...

全球銀行高峰會在倫敦 中信金高麗雪獲邀訪談

中信金再登國際舞台，聚集全球金融領袖、監理機關主管的全球銀行高峰會十二月二日至四日倫敦登場，中國信託金控總經理高麗雪受邀...

中信金永續轉型 國際發光 總座出席全球銀行高峰會

中信金控再度登上國際舞台，聚集全球金融業領袖、監理機關主管的「Global Banking Summit 2025」（全...

楊金龍：穩定幣難成支柱 市場關注一旦納管能否提供快速、便宜服務

央行總裁楊金龍昨（4）日表示，穩定幣具支付潛力但仍需依賴央行貨幣定錨，他提醒國際普遍流通的穩定幣如 USDT等，迄今尚未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。