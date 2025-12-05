中華郵政引領數位創新 榮獲財金公司三大獎

財金公司114年度金融資訊系統年會，中華郵政獲頒「跨行業務推展卓越獎」、「阻詐聯防貢獻獎」及「跨行服務創新獎」殊榮，由中華郵政副總經理藍淑貞代表領獎。中華郵政以客戶體驗及服務為核心的金融服務多元創新，再獲肯定，

藍淑貞表示，郵政創立逾百年，秉持不斷創新，打造多元、便利的郵政生活圈為發展願景，積極發展各項多元金融服務。為落實普惠金融，全國普設支局，且每一支局均設置ATM，提供各地民眾便利之服務。並提供網路郵局、網路ATM及行動郵局APP等數位通路，顧客可利用電腦或行動設備連結無線網路隨時隨地查詢郵務、儲匯、壽險資訊、金融理財及轉帳、消費、繳費等行動支付。

中華郵政長期攜手財金公司發展各項金融業務，包含「乘車碼」服務，客戶掃描乘車碼QR Code支付交通運輸工具車資等，落實智慧、友善之公共交通運輸服務。開辦「數位券」服務以優化數位金流及支付作業，提供客戶更多元、便捷的支付體驗，並積極投入金融防詐工作，配合主管機關滾動式調整及規劃相關事前、事中、事後的防範措施，保障客戶財產安全，提升民眾對於郵政服務的信賴。