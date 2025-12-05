元富證券攜手「巨人傑」 推出講座 3,100張門票一小時內完售

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台新新光金控旗下元富證券日前宣布，攜手台股傳奇交易者—巨人傑，將於2026年1月11日在台北國際會議中心舉辦財經講座《我是交易員—巨人傑》。消息甫公開即在投資圈引爆話題，3,100張門票於一小時內完售。

此次講座不僅是巨人傑首度以大型舞台形式，面對面分享其交易心法與市場觀點，這也是巨人傑唯一一場實體講座。活動消息釋出後，粉絲連夜守候購票頁面，社群討論持續升溫。巨人傑長期以短線交易、盤勢研判與深度市場研究著稱，具備多年穩健的真實交易紀錄，其文章於個人社群與投資論壇廣受推崇。2024年更為支持公益首度出版《巨人思維》，其書籍內容每一篇皆以「怎麼樣可以真正幫助到一般投資人」作為主要的出發點。此次講座內容，巨人傑將從「心態建設」、「交易體悟」、「策略邏輯」等核心面向切入。

元富證券指出，此次講座合作籌劃超過一年，期望以更具深度與專業度的內容，協助市場參與者建立正確的交易價值觀。此外，隨著金融知識普及速度加快，市場資訊快速流通但品質不一，短期投機訊號與過度簡化的交易話術在社群平台廣泛蔓延。為回應市場對正確投資知識的期待，本次講座聚焦紀律養成、風險意識與市場洞察，盼能引導投資人回歸理性思維，並以更健全的方式參與市場，推動台灣投資教育的下一個新的里程碑。

