國泰金總座李長庚獻策 保險投入長照可採REITs模式

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

國泰金控（2882）總經理李長庚昨（4）日表示，保險業擁有龐大且穩定長期資金，可成為健康與長照投資的核心推力；他並提出可採共創或REITs（不動產投資信託）模式，比如日本很多長照機構就是REITs持有。

保發中心昨日舉行「2026經濟與保險發展論壇」，李長庚於論壇上表示，台灣未來需要多少有品質長照是個科學問題。政府財政難以滿足全部需求，需由保險與個人準備共同補位，分擔公共支付缺口。

李長庚指出，部分團體反對保險業投入長照住宿機構，擔心資源大量集中導致產業失衡。但可以思考找到共創模式，例如保險業不必直接投資硬體並經營，可與具備專業技術與營運能力的業者合作，整合資金、風險與服務設計。其次如多元投資面向，投資可涵蓋社區與機構多層次照護，參考日本大型社區機構整合模式，涵蓋健康、亞健康到不同程度照顧需求，提升連續性服務。

李長庚表示，應善用保險資金投入長照機構建設、智慧醫療、健康科技與健康教育等產業，逐步形成具韌性健康醫療生態圈。可參考日本與美國經驗，透過制度化醫療數據與企業合作，大幅降低營運成本並提升服務效率。

