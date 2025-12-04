國泰世華銀「2025台灣全民財務健康關鍵報告」 8成民眾低估退休金需求

國泰世華銀行今（4）日攜手資誠企業管理顧問公司（PwC），發布「2025台灣全民財務健康關鍵報告」。調查結果顯示，全民財務健康平均分數為56.9分，較2023年下滑2.3分，顯示民眾在面對經濟不確定性與市場波動時，財務韌性不足。

值得注意的是，未退休民眾預估每個月生活所需花費從2023年的4.9萬元上升到2025年的6.1萬元，但遠低於已退休者實際每個月的花費7.2萬元。若以比例來看，有八成民眾都低估退休花費。

調查也發現，「風險抵抗力」與「財務信心」是下降最明顯的構面。其中，34歲以下族群的「風險抵抗力」平均下降12個百分點，顯示年輕世代在儲蓄習慣與緊急應變能力上相對薄弱，需建立更穩健的財務基礎。此外，近半數民眾認為自己在面對重大金融衝擊時準備不足，且整體金融知識與投資信心呈現下滑趨勢。

「財務信心」方面也普遍下滑。全球政經局勢動盪產生的市場波動與金融商品複雜度提升，使民眾在投資決策上更趨保守，甚至有部分族群完全停止投資，轉而持有現金以降低風險。

報告亦顯示，財務健康表現優異的民眾，普遍具備三項關鍵特質。首先，他們擁有定期檢視財務狀況的習慣；其次，持續參與市場並採取多元投資配置，能顯著提升財務健康分數，相較僅儲蓄或單一投資商品者，分數差距更為明顯。最後，金融知識與工具運用能力也是關鍵，熟悉金融商品與風險概念、善用人工智慧（AI）工具與專業諮詢服務的族群，財務健康分數表現更佳，顯示持續學習與科技應用已成為提升財務韌性的核心動力。

資誠企業管理顧問公司執行董事陳念平指出，調查回收超過三萬份有效樣本，確保結果更貼近真實財務狀況，並從五大構面切入，依據分數區分財務健康九大類型，協助民眾從現在與未來兩個面向檢視自身財務狀態，提供具體改善方向。

國泰世華銀行副總經理李鼎倫表示，國泰世華銀行持續推動全民財務健康，希望引領社會重視財務韌性與金融素養。全球市場波動、地緣政治風險及數位虛擬資產興起，讓財務決策更具挑戰，因此我們希望不僅單純的提供金融服務，更致力推動全民財務健康，鼓勵民眾花10分鐘進行檢測，了解自身的財務健康狀況，設定屬於自己的促進方案，打造更有韌性的幸福生活。