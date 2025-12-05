全球銀行高峰會在倫敦 中信金高麗雪獲邀訪談

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信金總經理高麗雪在全球銀行高峰會分享中國信託國際化布局等成績。圖／中國信託金控提供
中信金總經理高麗雪在全球銀行高峰會分享中國信託國際化布局等成績。圖／中國信託金控提供

中信金再登國際舞台，聚集全球金融領袖、監理機關主管的全球銀行高峰會十二月二日至四日倫敦登場，中國信託金控總經理高麗雪受邀參與「ＣＥＯ焦點訪談」，分享中國信託數位發展、ＥＳＧ作為與國際化布局策略，為本屆唯一受邀的台灣金融業代表。

此次全球銀行高峰會吸引全球各地逾千位重量級金融業人士與會、超過四十位ＣＥＯ層級以上專業主管齊聚，與高麗雪同為「ＣＥＯ焦點訪談」講者的包括英國財政部次長Lucy Rigby、英國金融行為監管局行政總裁Nikhil Rathi、英國影子財政大臣Mel Stride等重要金融人士。

高麗雪於訪談引用希臘哲學家Heraclitus名句「在當今世界唯有改變是恆久不變的」，韌性已成為金融機構最關鍵的能力，也是中國信託經營致勝的重要關鍵。中國信託金控穩健的經營基礎造就財務韌性，同時具前瞻性風險管理能力，加上數位轉型和永續金融作為長期成長引擎，促使中國信託金控得以在金融業務競爭激烈的台灣永續發展。

高麗雪表示，作為台灣最國際化的金融機構，中國信託金控旗下中國信託銀行於十四個國家及地區設有超過三百七十處據點，順應台灣產業全球化的發展趨勢，扮演「供應鏈銀行」的角色。

高麗雪也提及，中國信託普惠金融的核心價值，也展現在台灣ＡＴＭ機台。中國信託銀行於設計ＡＴＭ介面時會考量高齡、視障者與外籍人士等族群需求，並運用人工智慧強化防詐、打造數位化中小企業貸款流程，助力普惠金融。

