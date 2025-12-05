台新辦論壇 教戰明年投資

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台新銀行舉辦2026投資展望論壇，向財富管理貴賓分享市場機會與投資趨勢。左起為台新銀行通路營運事業處執行副總經理蘇育徵、財經專家阮慕驊、台新銀行總經理林淑真、台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、台新投信總經理葉柱均、台新銀行客群經營處副總經理辛孝敏。台新銀行／提供
2025年接近尾聲，全球政經局勢依舊詭譎多變，台新銀行攜手《今周刊》舉辦「台新銀行2026投資展望論壇」，從全球經濟、科技趨勢與台灣產業結構三大方向，協助投資人洞悉2026關鍵投資契機。

台新銀行總經理林淑真表示，過去一年地緣政治、美中貿易、央行政策與通膨等因素持續影響市場，投資人更重視資產配置的靈活度與風險管理的精準度。面對金融市場快速變遷，台新新光金控（2887）將整合銀行、保險、資產管理等優勢，發揮合併綜效；在財富管理業務方面，台新銀今年8月獲准進駐「亞洲資產管理中心高雄金融專區」，提供客戶全方位金融解決方案。

本次論壇邀請台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、《今周刊》董事長謝金河及知名財經專家阮慕驊等重量級講者，從宏觀風險、台灣經濟動能及科技產業發展等多維度陪伴客戶剖析2026年投資趨勢，提供具前瞻性與實務價值的洞見。

李鎮宇表示，貨幣政策、地緣政治與科技革命是決定未來三年全球成長軌跡的三大關鍵力量。隨著美國降息循環啟動，加上川普政府強勢介入，對於貨幣政策的看法應更有彈性。而地緣政治的衝突與和解，疊加供應鏈的再配置衝擊、AI導入各產業的速度，將更深刻地影響全球經濟的新平衡點。

謝金河分析，台灣在全球供應鏈重組中持續強化關鍵地位，尤其半導體及高科技產業鏈的競爭優勢將帶動出口及投資動能；隨著內需市場的逐步擴張與消費升級，將成為經濟穩健成長的重要支柱；政府持續推動數位轉型與綠色經濟政策，也促使產業結構升級並帶動創新創業熱潮。

阮慕驊則指出，AI、半導體先進製程、新能源科技的突破將重新定義產業價值鏈，台灣具備關鍵技術與製造能力，將成為全球科技供應鏈的重要樞紐，但他提醒，面對快速變化的科技環境，台灣企業需加強研發投資與國際合作，推動高附加價值產業發展，以維持競爭力與韌性。

台新新光金控 地緣政治

