玉山銀奪國家人才發展獎

勞動部昨（4）日舉辦「國家人才發展獎」頒獎典禮，玉山銀行榮獲「大型企業獎」殊榮，肯定玉山在人才資本累積與組織發展上的卓越成果。玉山秉持「先培育人才，再經營事業」的核心理念，將人才策略與企業發展緊密結合，持續打造具長期競爭力的組織。

「國家人才發展獎」強調全方位人才發展，為台灣人力資源領域國家級最高榮譽獎項，旨在表揚在人才培育上表現卓越的企業與團體，評分構面包含人才發展體系運作、人才發展績效連結、人才發展創新性及效益擴散與人才發展永續性及多元性。

面對金融科技快速變化及全球永續趨勢，玉山確立四大策略方向：「擴大金控版圖、擴大銀行版圖、科技與綠色雙軸轉型、培育下個世代的領導梯隊」，透過LEAD培育架構，聚焦「Leadership領導力、ESG永續發展、AI賦能、Development業務發展」四大核心能力，將人才培育策略全面融入組織發展藍圖，強化組織韌性與競爭優勢。

為因應金融版圖擴張與深化雙軸轉型，玉山積極打造跨領域與國際化人才庫。透過3E培育（Education、Exposure、Experience）模式，包含從理論到實務、線下到線上、國內與海外多元學習管道，全方位提升員工在AI應用、綠色金融及多元共融等關鍵能力。同時，玉山持續透過員工的專業賦能，攜手產官學研夥伴共同推動轉型，發揮金融核心影響力，共創永續價值。

展望未來，玉山將培育下個世代領導梯隊做為組織發展的關鍵策略。「人才是先行指標，也是關鍵指標」，透過系統化管理能力培育、跨部門專案歷練與拔擢具潛力的年輕世代，傳承玉山核心價值與宏觀視野。持續提供專業、宏觀的舞台，讓每位懷抱理想的玉山人能實現自我價值，為股東、顧客及員工創造長期價值，攜手邁向「亞洲的玉山、世界的玉山」的願景。