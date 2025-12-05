楊金龍：穩定幣難成支柱 市場關注一旦納管能否提供快速、便宜服務

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行總裁楊金龍。聯合報系資料照
中央銀行總裁楊金龍。聯合報系資料照

央行總裁楊金龍昨（4）日表示，穩定幣具支付潛力但仍需依賴央行貨幣定錨，他提醒國際普遍流通的穩定幣如 USDT等，迄今尚未納管，它是採匿名制，可快速自由流通、成本低並提供24小時服務；尤其是在跨境支付方面具有競爭力；但未來穩定幣發行人及相關業者如被納管，是否還能提供快速、便宜的服務，是市場關心的議題。

楊金龍並引用BIS認為穩定幣不符合三項貨幣測試標準，說明穩定幣難以成為貨幣體系的支柱：

包括一、貨幣單一性：穩定幣於次級市場的價格可能偏離面值，而且不同穩定幣可能因準備資產、發行人信用等差異會有折價或溢價的情況。由於各種穩定幣的價格穩定性不足，且發行的私部門多註冊在未有妥適監管的地區，因此有學者認為無異是「野貓銀行」時代的翻版。

二是彈性：指發行機構可依經濟體的支付需求，靈活調節資金供給能力。穩定幣是採100%準備的發行方式，如要增加供給，需要用戶提前支付法幣才能發行，發行人無法自行創造供給。

三為完整性：是指防止金融犯罪與非法活動的能力。目前穩定幣屬不記名工具，自由跨境流通、出入不同交易所及自我託管錢包，在「認識你的客戶」（KYC）的合規上存在漏洞，誠信不足。

楊金龍昨日出席財金公司2025年金融資訊系統年會，以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」發表演說。

楊金龍表示，未來穩定幣一旦納管，就必須遵守反洗錢、反資恐、KYC、資安及消費者保護等規範，是否還能如現行提供快速自由流通、便宜的服務，值得關注。

楊金龍也強調，若我國民眾或企業以美元穩定幣作為跨境支付工具，將以新台幣或外幣買賣美元穩定幣，涉及外匯作業事項，須符合國際收支統計及外匯申報等相關規定。

楊金龍表示，穩定幣具支付潛力但仍需依賴央行貨幣定錨。法幣掛鉤型穩定幣（如 USDT、USDC）雖具價格穩定特性，可作為虛擬市場交易媒介，但其穩定性最終取決於央行貨幣的信任基礎。

央行強調穩定幣發展須在合規、透明與具備足額儲備的前提下進行。

楊金龍 央行 市場

相關新聞

全球銀行高峰會在倫敦 中信金高麗雪獲邀訪談

中信金再登國際舞台，聚集全球金融領袖、監理機關主管的全球銀行高峰會十二月二日至四日倫敦登場，中國信託金控總經理高麗雪受邀...

中信金永續轉型 國際發光 總座出席全球銀行高峰會

中信金控再度登上國際舞台，聚集全球金融業領袖、監理機關主管的「Global Banking Summit 2025」（全...

中信金綠色金融 挺產業邁向淨零

中信金控總經理高麗雪強調，在「CEO焦點訪談」時分享中國信託以綠色金融強化台灣產業競爭力的實例。

壽險2026年新保費看增一成

保發中心昨（4）日釋出2026年台灣保險市場展望，保發中心董事長黃泓智指出，明年因實施IFRS 17，未來衡量收入方式將...

玉山銀奪國家人才發展獎

勞動部昨（4）日舉辦「國家人才發展獎」頒獎典禮，玉山銀行榮獲「大型企業獎」殊榮，肯定玉山在人才資本累積與組織發展上的卓越...

