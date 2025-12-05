壽險2026年新保費看增一成

保發中心昨（4）日釋出2026年台灣保險市場展望，保發中心董事長黃泓智指出，明年因實施IFRS 17，未來衡量收入方式將變成保險公司「賺到」的收入，預估壽險初年度保費收入成長將持平表現，有機會上看一成；產險則預估簽單保費年增7%至10%。

保發中心昨日舉行「2026年經濟與保險發展論壇」，黃泓智指出，預估2026年分紅商品將持續熱賣，加上利變型壽險與投資型商品需求增加下，預估明年壽險初年度保費收入成長率落在0%至10%間，並推估續年度保費成長率2%至5%，整體壽險總保費收入成長率預估1%至7%。

產險業則相對樂觀，截至今年9月產險業簽單保費較去年同期成長7%，因國內經濟成長持續調高，預估明年簽單保費成長率7%到10%。

根據保發中心推估，若主要利率曲線上升1%，對壽險業損益部位約有新台幣3,000餘億元的影響數；若股票權益價格下跌10%，對壽險業損益部位影響數也有約3,700億元；若新台幣兌所有外幣升值1%，對壽險業損益部位影響數約600億元。