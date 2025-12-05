中信金綠色金融 挺產業邁向淨零

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中信金控（2891）總經理高麗雪強調，在「CEO焦點訪談」時分享中國信託以綠色金融強化台灣產業競爭力的實例。

高麗雪強調，ESG已是企業不可避免的發展策略之一，中國信託2012年開始推動永續轉型，擔任PCAF亞太區主席推動碳金融核算發展實踐，至2024年金融機構成員數量已增至137家，較前一年同期成長近30%。

中信2022年加入TNFD後，2023年即發布首本自然相關財務資訊揭露報告。

此外，亦承諾2050年實現淨零碳排，設定之目標更已於2023年獲得科學基礎減量目標倡議（SBTi）核准，也承諾在2035年全面退出燃煤開採及燃煤發電的相關投資與融資，支持全球產業轉型。

中信以務實的態度推動永續發展，應用AI可即時監測客戶轉型進展，將碳排放績效聯繫貸款和投資決策，攜手新加坡金融科技公司Evercomm「AI碳金融管理平台－PathMatch」即是將碳排放量計算由人工轉向數位化和AI驅動，可協助金融業精準運用數據強化策略執行，即時掌握投融資組合碳排風險及對減碳承諾的影響性，進一步提升減碳目標績效。

根據國際能源總署（IEA）的數據，全球淨零轉型所需的年度投資水準是目前的三倍，銀行的綠色貸款、轉型融資和永續債券對於擴大投資規模至關重要。

在此趨勢下許多台灣企業面臨全球供應鏈減碳的要求，卻缺乏清晰的流程，中國信託透過碳核算、轉型規劃、能源效率解決方案和供應鏈協作，整合金融、科技和諮詢服務，為客戶提供支援，協助企業主動轉型，而非被動應對。

中國信託發揮金融影響力，支持台灣產業邁向淨零排放之路，打造出更具規模的永續供應鏈。

