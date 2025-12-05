中信金永續轉型 國際發光 總座出席全球銀行高峰會

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金控總經理高麗雪分享中國信託AI、ESG、國際化布局等成績，為Global Banking Summit 2025唯一受邀的台灣金融業代表。中信金控／提供
中信金控總經理高麗雪分享中國信託AI、ESG、國際化布局等成績，為Global Banking Summit 2025唯一受邀的台灣金融業代表。中信金控／提供

中信金控（2891）再度登上國際舞台，聚集全球金融業領袖、監理機關主管的「Global Banking Summit 2025」（全球銀行高峰會）2日至4日在倫敦登場，中信金總經理高麗雪昨（4）日受邀參與「CEO焦點訪談」，分享中信數位發展、ESG作為與國際化布局等策略，為本屆唯一受邀的台灣金融業代表。

為期三日的國際金融業盛會Global Banking Summit由國際知名財經權威雜誌《Financial Times》與《The Banker》攜手主辦，今年以「駕馭變局　驅動創新（Navigating Complexity, Driving Innovation）」為主題，探討議題涵蓋地緣政治、科技、氣候和投資等領域，吸引逾千位重量級金融業人士與會、超過40位CEO層級以上專業主管齊聚，與高麗雪同為「CEO焦點訪談」講者的包括英國財政部次長Lucy Rigby、英國金融行為監管局行政總裁Nikhil Rathi、英國影子財政大臣Mel Stride等重要金融人士。

高麗雪於訪談引用希臘哲學家Heraclitus名句，直言「在當今世界唯有改變是恆久不變的」，因此「韌性」已成為金融機構最關鍵的能力，也是中信經營致勝的重要關鍵。 高麗雪更將韌性提升為永續性，如中信金2012年起推動永續轉型，與赤道原則、責任銀行原則和責任投資原則等國際標準接軌；2020年加入碳核算金融聯盟持續擔任亞太區主席、2022年成為台灣首家加入自然相關財務揭露（TNFD）工作小組，中信可透過碳核算、轉型規劃、能源效率解決方案和供應鏈協作，持續幫助客戶加速低碳轉型。

高麗雪表示，中信銀於14個國家及地區設有超過370處據點，秉持客戶在哪裡、中國信託就在哪裡的精神，隨著半導體產業蓬勃發展，順應台灣產業全球化的發展趨勢，扮演「供應鏈銀行」的角色，中信將服務範疇自金融、財務層面推展至淨零碳排，善用強大的跨境網絡作為利基點，帶動台灣產業鏈邁向永續。

